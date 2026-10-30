ΑΑΔΕ: Πληρώνονται 33,9 εκατ. ευρώ σε 117.198 αγρότες για την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου

Συνολικά 33,9 εκατ. ευρώ σε 117.198 αγρότες θα καταβάλει σήμερα, Παρασκευή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της τρίτης πληρωμής για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2026.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή αφορά τις αγορές πετρελαίου κίνησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και e-send.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το ακριβές ποσό που πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ανέρχεται σε 33.937.935,33 ευρώ.

Με την τρίτη αυτή καταβολή, οι συνολικές επιστροφές ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου για το 2026 φτάνουν τα 79.839.664,46 ευρώ, με τον αριθμό των αγροτών που έχουν λάβει ενίσχυση μέσα στο έτος να ανέρχεται σε 126.997.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τις επιστροφές που τους αναλογούν μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Μέσα από την εφαρμογή έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής, καθώς και τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί σε καθεμία από τις πληρωμές του 2026.

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