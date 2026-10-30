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ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 80χρονου στο Γαλάτσι – Συνελήφθη 48χρονος

περιπολικό
clock 21:43 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία η ανθρωποκτονία 80χρονου, που διαπράχθηκε στις 24 Ιουλίου 2026 στο Γαλάτσι, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, 48χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ειδικότερα, ο 80χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός το πρωί της 25ης Ιουλίου μέσα στο σπίτι του, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 48χρονος εισήλθε στην οικία με σκοπό την κλοπή και στη συνέχεια στραγγάλισε τον ηλικιωμένο. Στο υπνοδωμάτιο διαπιστώθηκαν διασκορπισμένα αντικείμενα, ενώ είχε αφαιρεθεί και συρτάρι κομοδίνου.

Ο 48χρονος συνελήφθη το πρωί της 29ης Οκτωβρίου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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