Εφές – Παναθηναϊκός 83-68: «Φάντασμα» στην Πόλη!

Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα στη μόλις δεύτερη εφετινή εκτός έδρας δοκιμασία του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-2 και δίνοντας την ευκαιρία στους «κυνηγούς» τους στην κορυφή για «συγκατοίκηση». Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-5.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό για τους «πράσινους», που δεν είχαν καθόλου συγκέντρωση, έκαναν πανεύκολα λάθη, δεν επέστρεφαν γρήγορα στην άμυνά τους, δεν είχαν κίνηση χωρίς τη μπάλα στην επίθεση και έκαναν πολλές ατομικές ενέργειες.

Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν την εικόνα του αντιπάλου τους και παίρνοντας τα ριμπάουντ έφευγαν τάχιστα στον αιφνιδιασμό σκοράροντας πολλά εύκολα καλάθια, ενώ με τον Στράζελ και τον Φερνάντο είχαν σίγουρες λύσεις στην επίθεση.

Έτσι προηγήθηκαν με 12 πόντους (43-31 στο 18’) με τον Παναθηναϊκό πάντως να είναι εύστοχο από την περιφέρεια (6/17 τρίποντα) και να μειώνει σε 45-37 στο ημίχρονο έχοντας 10 λάθη έναντι τριών και μόλις 6 ασίστ.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να είναι… φάντασμα του εαυτού του και την Εφές να κάνει ο, τι θέλει πάνω στο παρκέ.

Μάλιστα προηγήθηκε πάλι με 12 πόντους (61-49 στο 29’ έχοντας σταθερά το «πάνω χέρι» στην αναμέτρηση.

Με τον Ναν να αναλαμβάνει δράση, τον Λεσόρ να παίρνει τα ριμπάουντ και την άμυνα να κλείνει τους διαδρόμους ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 66-65 στο 34’.

Οι «πράσινοι» όμως δεν ήταν έτοιμοι για την ανατροπή, καθώς η Εφές με σερί 14-0 αποκατέστησε τα πράγματα (80-65 στο 38’), την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το ένα άστοχο σουτ μετά το άλλο.

Έτσι οι Τούρκοι με… προίκα τους 15 πόντους διαφορά έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη με το τελικό 83-68 «βυθίζοντας» τον Παναθηναϊκό στον προβληματισμό…



Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68

ΕΦΕΣ (Λάσο): Λόιντ 10 (2/5 τρίποντα), Γιούστα 6, Σάριτς 11 (0/3 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μάλκολμ 15 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Φερνάντο 15 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέιν 14 (4/11 τρίποντα, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οσμάνι, Στράζελ 8 (0/3 τρίποντα, 6 ασίστ, Γιλμάζ, Τζόουνς 4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο 8 (1/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μπάντιο 5 (1), Χέιζ-Ντέιβις 11 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 6 (5 ριμπάουντ), Ναν 17 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Λεσόρ 5 (11 ριμπάουντ), Γιαμπουσέλε 2 (5 ριμπάουντ), Μπόνγκα 8 (2), Ερναγκόμεθ 2 (6 ριμπάουντ, 3 λάθη), Μήτογλου 4, Φαλ