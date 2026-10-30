Ηράκλειο: Η γήρανση του πληθυσμού και η κρίση φροντίδας απασχόλησαν ημερίδα στο ΙΤΕ

Με μεγάλη συμμετοχή φορέων της Αυτοδιοίκησης, της επιστήμης και της κοινωνίας των πολιτών πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ, η ημερίδα «Η ανάπτυξη της Ενεργού και Υγιούς Γήρανσης στην Περιφέρεια Κρήτης υπό το πρίσμα της κρίσης φροντίδας».



Τη διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης, το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (ΕΕΚΔ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ για τη Φροντίδα.



Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, με εποπτεία του τομέα Δημόσιας Υγείας και Κινητών Μονάδων, και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου Στέλλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη.



Στη συζήτηση αναδείχθηκαν η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας, η στήριξη των οικογενειακών φροντιστών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και ο συντονισμός των φορέων.



Τη συζήτηση συντόνισαν ο Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, και η Μαρία Λουκαδάκη, Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης.

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Δηλώσεις εκπροσώπων των συνδιοργανωτών

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς υπογράμμισε ότι «η ενεργός και υγιής γήρανση είναι βασική προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης», σημειώνοντας ότι στόχος είναι ένα ανθεκτικό οικοσύστημα φροντίδας που θα αξιοποιεί την επιστήμη, την τεχνολογία και τη συνεργασία των φορέων, «ώστε κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή τόπου κατοικίας, να γερνά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».



Από την πλευρά του ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, ο Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης ανέφερε ότι η ημερίδα «ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης, ΙΤΕ και ΠΑΔΑ» για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις αρχές του ΟΗΕ και της ΕΕ. Όπως επισήμανε, οι πρωτοβουλίες αφορούν 163.730 κατοίκους άνω των 60 ετών, περίπου το 26,2% του πληθυσμού της Κρήτης.

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Ο Δημήτρης Κατεχάκης, εκ μέρους του CeHA του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, χαρακτήρισε τη γήρανση του πληθυσμού «σύνθετη πρόκληση για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα» και τόνισε ότι το κοινό συμπέρασμα των συμμετεχόντων ήταν η ανάγκη «να περάσουμε από τη διαπίστωση των προβλημάτων σε συγκεκριμένες δράσεις», με την Περιφέρεια Κρήτης σε συντονιστικό ρόλο και την τεχνογνωσία του ΙΤΕ και του ΠΑΔΑ.



Κοινή επιδίωξη της Περιφέρειας Κρήτης, του ΙΤΕ και του ΠΑΔΑ είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας όλων των φορέων, με προοπτική την ανάπτυξη της Ενεργού και Υγιούς Γήρανσης.

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