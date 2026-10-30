Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση δίνει δώρο στα funds την πρώτη κατοικία και άλλα ακίνητα»

Κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος, άσκησε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον Σκάι, σχολιάζοντας ότι «ενώ φέρνει νομοσχέδιο με τίτλο ‘εποπτεία στα funds', τους δίνει δώρο την πρώτη κατοικία και άλλα ακίνητα χωρίς καν δικαστήριο». «Δίνει τους δανειολήπτες βορά στο fund και δεν έχει ‘ανοίξει μύτη'», είπε.

Ανέφερε ότι στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου λέει ότι, αν υπογράψει μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης ο δανειολήπτης με το fund, αυτή μετά θα θεωρείται τίτλος εκτελεστός και θα μπορεί χωρίς δικαστήριο να του βγάλει το ακίνητο στον πλειστηριασμό το fund. Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αφαιρέσει από το σχέδιο νόμου το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο καταργεί πλήρως κάθε προστασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Συζητώντας για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου «είναι αδιανόητο η χώρα να αιτηθεί άδεια ή να στείλει προειδοποίηση στην Τουρκία». «Δεν πρέπει επ' ουδενί με κανέναν τρόπο να καταστεί συνομιλητής, ακόμα και σε προαιρετικό επίπεδο, η Τουρκία. Είναι κάτι που δεν αφορά στα δικά της χωρικά ύδατα», τόνισε. Επιπλέον έκανε λόγο για διπλωματική ήττα της χώρας με την επικύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, σχολιάζοντας ότι με δηλώσεις τους βουλευτές της ΝΔ «έρχονται μαζικά και αμφισβητούν το αφήγημά της περί μιας πολύ επιτυχημένης εξωτερικής πολιτικής».

Καταλογίζοντας στη ΝΔ έλλειψη αφηγήματος, ανέφερε πως «φαίνεται ότι προφανώς κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί της» και εξέφρασε την άποψη ότι «οι εν δυνάμει εταίροι της είναι στα δεξιά της». «Είχαμε βέβαια και τη δήλωση Αβραμόπουλου που μπερδεύει τα πράγματα», σχολίασε, για να τονίσει πως «ή θα διαλέξεις πρώτο κόμμα την Νέα Δημοκρατία και θα έχεις κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κάποιο άλλο υπερδεξιό κόμμα, ή θα έχεις πρώτο κόμμα τον ΠΑΣΟΚ και θα έχεις κυβέρνηση προοδευτική».

Βάζοντας στο στόχαστρό του και τον Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως ο πρώην πρωθυπουργός είχε πει ότι επιστρέφει όχι γιατί θέλει να είναι αρχηγός αλλά για να είναι χρήσιμος στην παράταξη, και διερωτήθηκε: «Ποια παράταξη; Η παράταξή του ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι χρήσιμος στην παράταξή του; Αφού έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια εμφανίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσονται στην ΕΛΑΣ». «Απλά έκανε μια αρχική κίνηση να φαίνεται πως είναι κάτι καινούργιο και τελικά είναι το ίδιο κόμμα», σχολίασε. Ανέφερε πως το αφήγημα της ΕΛΑΣ είναι να γυρίσουμε στο 2019 και της ΝΔ είναι να παραμείνει εκείνη με το επιχείρημα ότι το 2019 είναι χειρότερο. «Η μάχη, δηλαδή, για τη χώρα είναι το χθες του Μητσοτάκη με το προχθές του Τσίπρα; Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον και εκείνοι θέλουν η συζήτηση να είναι μόνο στο παρελθόν. Ούτε το σήμερα είναι καλό, ούτε το 2019», είπε.

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