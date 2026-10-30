Χανιά: Μεγαλειώδες συλλαλητήριο - «Θέλουμε την υγεία που μας αξίζει», λένε οι διαδηλωτές

Με δυναμική παρουσία στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, οι πολίτες των Χανίων επανέφεραν στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, στέλνοντας ένα ακόμη σαφές μήνυμα προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση του νοσοκομείου με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

Η κινητοποίηση ακολούθησε την πρώτη ημέρα της επίσκεψης του υπουργού στα Χανιά και τις δεσμεύσεις που διατύπωσε κατά την ανοιχτή συζήτηση στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Οι συγκεντρωμένοι, ωστόσο, ανέδειξαν την ανάγκη οι εξαγγελίες να μετατραπούν σε συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά στη λειτουργία του ιδρύματος. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκε η ανάγκη να αποκτήσει το νοσοκομείο τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων, Γιάννης Μανωλικάκης, υπογράμμισε ότι ζητούμενο είναι ένα νοσοκομείο που θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που δικαιούνται οι πολίτες.

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«Θέλουμε την υγεία που μας αξίζει. Θέλουμε δημόσια και δωρεάν υγεία. Θέλουμε το νοσοκομείο μας να μην είναι σε αυτό το χάλι. Θέλουμε επιτέλους γιατρούς, προσλήψεις, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της στελέχωσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επισημαίνοντας ότι η σημερινή εικόνα του νοσοκομείου δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΧ, Χριστούλα Πετράκη, αναφέρθηκε στις μεγάλες προσωπικές και επαγγελματικές θυσίες στις οποίες υποβάλλονται οι εργαζόμενοι και οι γιατροί, προκειμένου να διατηρήσουν το νοσοκομείο σε λειτουργία. Όπως σημείωσε, η κατάσταση επιδεινώνεται, με κλινικές να αναστέλλουν διαδοχικά τη λειτουργία τους, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υποστελέχωση των επειγόντων περιστατικών, όπου υπηρετούν μόλις δύο γιατροί αντί των οκτώ που απαιτούνται.

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Την εικόνα ενός νοσοκομείου που αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση περιέγραψε και ο πρόεδρος των εργαζομένων, Βαρδής Γεωργακάκης, κάνοντας λόγο για ένα ίδρυμα που «αιμορραγεί». Παρά τις δυσκολίες, διαβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται και να στηρίζουν το νοσοκομείο Χανίων μέχρι τέλους. Στην κινητοποίηση τοποθετήθηκε και ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και εκπροσωπώντας τους δημάρχους Πλατανιά και Καντάνου – Σελίνου εξέφρασε την ανησυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του νοσοκομείου.

Όπως ανέφερε, οι δήμοι θα σταθούν στο πλευρό των γιατρών και των εργαζομένων στον αγώνα τους, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανήκει στην Πολιτεία, η οποία οφείλει να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και να μην τις μετακυλίει στην αυτοδιοίκηση. Μήνυμα στήριξης προς το νοσοκομείο και τους εργαζομένους του απέστειλε και ο μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος. Στην παρέμβασή του χαρακτήρισε την υγεία κοινό χρέος όλων, ευχαρίστησε το προσωπικό για την προσφορά του και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα αιτήματά του. Παράλληλα, χαιρέτισε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο υπουργός Υγείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τεθεί.

Παρέμβαση πραγματοποίησε και εκπρόσωπος του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτου, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η υγεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι προνόμιο για λίγους.

*Φωτιγραφίες και πληροφορίες: haniotika-nea.gr

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