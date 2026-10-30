e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 2 έως 6 Νοεμβρίου

Κατά την περίοδο 2 έως 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 73.358.635,24 ευρώ σε 86.661 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.



1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:



• Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.



• Στις 5 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).



• Από 2 έως 6 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:



• 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.



• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.



• 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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