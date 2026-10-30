ΠΑΡ.30 Οκτ 2026 19:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 2 έως 6 Νοεμβρίου

π[ληρωμη
clock 18:42 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Κατά την περίοδο 2 έως 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 73.358.635,24 ευρώ σε 86.661 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1.    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: 

•    Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

•    Στις 5 Νοεμβρίου θα καταβληθούν  15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

•    Από 2 έως 6 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2.    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

•    21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 

•    1.000.000 ευρώ σε 1.500  μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

•    19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων, κοντά στις αγοραίες - Αυξημένες έως 70%!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Πληρωμές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis