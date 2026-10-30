Λότζια: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το Κέντρο Ημέρας στην Αγία Τριάδα – Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα

Με εκπροσώπους των επαγγελματιών και των ιδιοκτητών του κτιρίου στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στο οποίο σχεδιάζεται η δημιουργία Κέντρου Ημέρας από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και τον Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας Βαγγέλη Γρηγοράκη, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη και την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη, την Παρασκευή 30/10 στη Λότζια.



Οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών και των ιδιοκτητών του κτιρίου, οι οποίοι όπως είναι γνωστό, έχουν εκφράσει την δημόσια αντίθεση τους στην δημιουργία του Κέντρου Ημέρας από τον ΕΟΠΑΕ, εξέθεσαν στον Δήμαρχο Ηρακλείου τα επιχειρήματα τους, επισημαίνοντας ότι υφίστανται σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, αφού συνομίλησε με όλες και όλους, ανακοίνωσε ότι το ζήτημα θα το φέρει ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 2/11, επεσήμανε ότι οι ανησυχίες των επαγγελματιών που στεγάζονται στο συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα είναι εύλογες και κατανοητές, ότι οι απόψεις του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το υγειονομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η δομή και δήλωσε: «Στο ζήτημα υπάρχουν δύο σκέλη: Το κοινωνικο-πολιτικό σκέλος και το θεσμικό-νομικό σκέλος. Καταλαβαίνω ότι η προοπτική λειτουργίας κοινωνικής δομής τέτοιας φύσεως δημιουργεί και θα δημιουργεί αναστάτωση σε όποιον γειτονιάζει μαζί της. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κοινωνική πραγματικότητα και στο Ηράκλειο η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη χρήση ουσιών και τις συνέπειες της είναι ζοφερή. Είναι επείγον να αναληφθεί δράση από την Πολιτεία και η λειτουργία μιας τέτοιας δομής πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Η δομή για τους ουσιοεξαρτημένους ανθρώπους δεν μπορεί να απομονωθεί από τον αστικό ιστό».



Μιλώντας για το θεσμικό και νομικό σκέλος του ζητήματος, ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε: «Ο Δήμος Ηρακλείου θα έπρεπε να γνωρίζει εκ των προτέρων για τη δημιουργία του Κέντρου Ημέρας και να είναι μέλος σε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να σας πω ότι διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις για την πολιτική διαχείρισης ουσιοεξαρτημένων ατόμων η οποία ακολουθείται. Σχετικά με τα ζητήματα νομιμότητας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτη και θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Εναλλακτικές λύσεις πρέπει να μελετηθούν, διότι πράγματι η συγκεκριμένη χωροθέτηση παράγει ειδικές επιβαρύνσεις στην περιοχή».



Κλείνοντας ο Δήμαρχος Ηρακλείου προσκάλεσε όλες και όλους να παραστούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/11.



Στην συνάντηση συμμετείχαν οι ιατροί Πολύμνια Αλιφιεράκη, Απόστολος Βαρδάκης, Νίκος Ζερβάκης, Αγγελική Ζαχαράκη, Ειρήνη Τρούλη και η δικηγόρος Δέσποινα Συγγελάκη.

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