Κλείνει η αυλαία της σεζόν στην Κρήτη: Η «ψαλίδα» μεταξύ αφίξεων και εσόδων

Με την ολοκλήρωση της φετινής τουριστικής περιόδου και την διακοπή λειτουργίας της πλειονότητας των ξενοδοχείων στα τέλη Οκτωβρίου, με λίγες μονάδες να παραμένουν ανοικτές , η Κρήτη ετοιμάζεται να κλείσει τον λογαριασμό μιας ακόμα χρονιάς, με θετικό πρόσημο στις αφίξεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκου Χαλκιαδάκη, το νησί κινείται σε τροχιά νέου ρεκόρ επισκεψιμότητας, καθώς οι συνολικές αφίξεις αναμένεται να αγγίξουν τα 5,95 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5,5% έως 6%.

Παρά το εντυπωσιακό κύμα επισκεπτών, η αύξηση αυτή δεν συνοδεύεται από την αναμενόμενη «εκτίναξη» στα ταμεία του νησιού. Όπως επισημαίνει ο κ. Χαλκιαδάκης, οι συνολικές εισπράξεις αναμένεται να σημειώσουν οριακή αύξηση 2% με 3%.

Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη επηρέασε τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, οι οποίοι εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι και περιόρισαν τις δαπάνες τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Άλλωστε, σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ,παρά το γεγονός ότι οι επισκέπτες στην Κρήτη αυξήθηκαν, τα συνολικά έσοδα του νησιού το 2025 σημείωσαν πτώση 5% σε σύγκριση με το 2024. Αυτό οφείλεται στη μείωση τόσο του χρόνου παραμονής των τουριστών όσο και των χρημάτων που ξοδεύουν ανά διανυκτέρευση.

Οι τουριστικοί φορείς εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί την προδιαγραφόμενη τάση και για τα επόμενα χρόνια: «Περισσότερες αφίξεις με λιγότερα έσοδα». Παράλληλα, η μείωση της διάρκειας παραμονής των τουριστών αλλά και του ποσού που ξοδεύουν ανά διανυκτέρευση, πιέζει τα συνολικά μεγέθη των τουριστικών εισπράξεων.

Φέτος στο κομμάτι των αεροπορικών ροών, τη μερίδα του λέοντος,όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε το αεροδρόμιο Ηρακλείου με 4,2 εκατομμύρια αφίξεις, ενώ το αεροδρόμιο των Χανίων κατέγραψε 1,75 εκατομμύριο αφίξεις.

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