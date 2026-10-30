Συνάντηση Αντωνακάκη με τον ΤΟΕΒ Α΄ Ζώνης Μεσσαράς για το φράγμα Μάγειρου

Συνάντηση εργασίας είχε ο Νίκος Αντωνακάκης, Διευθυντής του πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή Ηρακλείου, της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη με τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Α΄ Ζώνης Μεσσαράς, Ευάγγελο Τσιμπραγάκη. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η σύμβουλος του Ηρακλειώτη Βουλευτή, Κυριακή Αρχοντάκη.



Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η πορεία εξέλιξης της μελέτης του Φράγματος εμπλουτισμού Μαγείρου Τυμπακίου.



Για τη συγκεκριμένη μελέτη έχει εγκριθεί διάθεση πίστωσης 160.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης και έχει οριστεί Φορέας Υλοποίησης η Περιφέρεια Κρήτης, ενώ Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία αντίστοιχα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης και το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ Περιφέρειας Κρήτης.



Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης είναι διττό :



(α) η μελέτη για την κατασκευή αναβαθμού στο χείμαρρο Μάγειρο.



(β) η μελέτη για την κατασκευή δικτύου άρδευσης στην περιοχή Τοπικής Κοινότητας Καλοχωραφίτη.

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Το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι από τα μεγαλύτερα και συνεχώς επιδεινούμενα προβλήματα της Μεσσαράς. Η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου ποιοτικά νερού (υδρευτικού, αρδευτικού, εξυπηρέτησης τουριστικών υποδομών, κ.λ.π.) αποτελεί αγαθό εν ανεπαρκεία.



Η ανόρρυξη γεωτρήσεων, μετά από μια αρχική επίλυση των υδατικών προβλημάτων, στη συνέχεια τα επιτείνει με συνέπεια τη συνεχή πτώση, υποβάθμιση (ποιοτική – ποσοτική) μέχρι οριστικής εξάντλησης των υπόγειων υδροφορέων.



Η μόνη αποδεκτή ορθολογική αειφορικά και περιβαλλοντικά λύση είναι η αναζήτηση και ο σχεδιασμός τρόπων μεθόδων, έργων και χειρισμών αύξησης των υδατοπροσαγωγών προς τους υπόγειους χρησιμοποιούμενους υδροφορείς σε επίπεδο μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο με τις απολήψεις.



Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντική η μελέτη και στη συνέχεια κατασκευή φράγματος εμπλουτισμού του χειμάρρου Μάγειρου για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα Τυμπακίου Μεσσαράς Κρήτης, ενός υδροφορέα με μία από τις μεγαλύτερες



υποβαθμίσεις του ελλαδικού χώρου. Το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό-εμπλουτιστικό φράγμα του Μάγειρου βρίσκεται στα πλαίσια της σύγχρονης ορεινής υδρονομικής με κύριο άξονα τη μετατροπή της πλημμυρικής κατάρας σε ευλογημένη ταμίευση, ιδιαίτερα με υπεδάφεια ενίσχυση εξαντλημένων υδροφορέων.



Εξάλλου, στόχος είναι, παράλληλα με το έργο του Φράγματος Πλατύ, την εξέλιξη δημοπράτησης του οποίου, παρακολουθούμε στενά, να γίνει άμεση αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επίγειων υδατικών πόρων, ώστε ούτε σταγόνα χρήσιμου και αναγκαίου για την περιοχή νερού να μη χάνεται στη θάλασσα, από σήμερα και μέχρι την ολοκλήρωση του Φράγματος Πλατύ, όπως βεβαίως επιβάλλεται να συμβεί με την άμεση υλοποίηση του φράγματος του Μάγειρου.



Μετά την ενημέρωση του Βουλευτή, θα ακολουθήσει και επίσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης για το συντονισμό των απαιτούμενων δράσεων στην ωρίμανση του πολύ σημαντικού αυτού υδραυλικού έργου για τη Μεσσαρά.

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