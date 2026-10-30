Δυο τροχαία στον ΒΟΑΚ: Συγκρούσεις οχημάτων και μεγάλη καραμπόλα

Αναστάτωση προκλήθηκε στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα που συνδέει το Ηράκλειο με το Ρέθυμνο, έπειτα από δύο τροχαία ατυχήματα που καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (30/10), με απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων μεταξύ τους.

Η πρώτη σύγκρουση προκλήθηκε όταν οδηγός αυτοκινήτου βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα. Λίγο αργότερα, στο ίδιο οδικό τμήμα, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκησαν τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα, προκαλώντας καραμπόλα.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ολισθηρό οδόστρωμα λόγω της υγρασίας, που επικρατούσε στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημίες. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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