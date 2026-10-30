Χανιά: Αντιπαράθεση Πολάκη-Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο - «Προκηρύξτε θέσεις και σοβαρές αυξήσεις»

Σε έντονη αντιπαράθεση για την κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων εξελίχθηκε η συζήτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τον Παύλο Πολάκη και τους εργαζομένους, με επίκεντρο τις ελλείψεις προσωπικού, τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις οικονομικές απολαβές των γιατρών.

Ο κ. Πολάκης παρουσίασε στοιχεία για τη μείωση της χειρουργικής δραστηριότητας και τις ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, υποστηρίζοντας ότι «αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα». «Δεν έπαθαν παράκρουση όλοι αυτοί που λένε ότι ζορίζονται», σχολίασε, επιμένοντας ότι η σημερινή στελέχωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του ιδρύματος. «Προκηρύξτε θέσεις. Σοβαρές αυξήσεις στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Κοινωνικό μέρισμα σε αυτούς που κρατάνε όρθιες τις κοινωνίες μας», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών, τονίζοντας ότι «το άγονο είναι σταγόνα στον ωκεανό», λόγω και του υψηλού κόστους στέγασης στα Χανιά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι τα στοιχεία για τη στελέχωση δεν αποτυπώνουν το σύνολο του προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι σήμερα υπηρετούν 71 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε σύγκριση Πολάκη – Γεωργιάδη ή Νέας Δημοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε, σπεύδοντας να αντικρούσει τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός.

«Απολύτως δέχομαι ότι πρέπει να γίνει άμεση ενίσχυση της Παθολογικής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, σχετικά με το θέμα των ελλείψεων στην συγκεκριμένη κλινική. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον προγραμματισμό προκηρύξεων θέσεων, κάνοντας λόγο για τέσσερις θέσεις στην Παθολογική και άλλες τέσσερις τον Ιανουάριο, καθώς και για δύο έως τρεις θέσεις στην Αναισθησιολογία.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, εξέφρασαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα κίνητρα αυτά θα σταθούν ικανά να αναστρέψουν τη διάθεση παραιτήσεων που έχουν εκφράσει πολλοί γιατροί. Την ίδια ώρα, ο 'Αδωνις Γεωργιάδης κάλεσε όλους να συμπράξουν μαζί με το υπουργείο στις προσπάθειες να μην πληγωθεί, όπως είπε, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, το οποίο χαρακτήρισε ως πέρα από αξιόλογο, με σοβαρές ιατρικές πράξεις και κατάταξη στη 10η θέση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Η βουλευτής κα Μπακογιάννη, μίλησε για το μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται και για το οποίο έχει εκδηλώσει η ίδια μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά στην κατασκευή κατοικιών 45 τμ και 85 τ,μ για γιατρούς, παιδικό σταθμό για τις ανάγκες των εργαζομένων, καθώς και νέο σταθμό ΕΚΑΒ, σε έκταση δίπλα ακριβώς στο νοσοκομείο Χανίων. Όπως τόνισε η κα Μπακογιάννη, με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα υπάρξει σε μεγάλο βαθμό ανακούφιση σε ανάγκες στέγασης ιατρών, απασχόλησης παιδιών των εργαζομένων και καλύτερης οργάνωσης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ τομέα Χανίων.

Στη συνέχεια, ο υπουργός θα επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας Βάμου στον Αποκόρωνα και Σφακίων, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 7ης ΔΥΠΕ Νεκτάριο Παπαβασιλείου.

*Φωτογραφία: haniotika-nea.gr

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