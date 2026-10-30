TALOS 2026: Διεθνείς διασωστικές ομάδες στην Κρήτη – Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Με τους εκπροσώπους των εθελοντικών φορέων και των διασωστικών ομάδων που συμμετέχουν στην τριήμερη διεθνή εκπαιδευτική άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών TALOS 2026-The Guardians of Crete συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός το πρωί της Παρασκευής 30/10 στη Λότζια.



Στην άσκηση, η οποία διοργανώνεται από την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», συμμετέχουν ομάδες και εθελοντικοί φορείς από την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, καθώς και τοπικές διασωστικές εθελοντικές ομάδες.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην επιχειρησιακή άσκηση, μίλησε για τον νευραλγικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους και προς την Ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» η οποία είναι σταθερός συμπαραστάτης του Δήμου Ηρακλείου.



Ο Πρόεδρος της Ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» Δημήτρης Στειακάκης και οι εκπρόσωποι των ομάδων, ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για την στήριξη της δράσης, και αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα της τριήμερης άσκησης που διεξάγεται από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σενάρια έρευνας και διάσωσης σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και επιχειρησιακών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.

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Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης, το μέλος του Δ.Σ. της «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» Έφη Βασιλείου, η Πρόεδρος της κυπριακής εθελοντικής ομάδας «Διάσωση Ζωής Πρώτοι Βοηθοί» Μαρία Σιήττα και ο Αντιπρόεδρος Κυριάκος Κυριακού, ο επικεφαλής της ρουμανικής ομάδας εθελοντών πυροσβεστών «DIOSIG Volunteer Firefighters 112» Andrei Petras και ο βοηθός επικεφαλής Boros Emese, ο επικεφαλής της ρουμανικής εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης και έκτακτων αναγκών «SVSU Mărtiniș» Ádám Mostis και ο βοηθός επικεφαλής Zoltán Bálint, ο επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας έρευνας και διάσωσης του Τάγματος της Μάλτας «Search & Rescue Uni t- Order of Malta» Simon Briffa και ο βοηθός επικεφαλής Harald Østfelt Heeringa καθώς και οι σκύλοι-διασώστες Max και Flash.

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