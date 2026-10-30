Με περηφάνια και κρητική λεβεντιά η παρέλαση 20 Κρητικών Σωματείων στη Θεσσαλονίκη

Με δυναμικό παλμό, περηφάνια και μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων (ΠΟΠΚΣ) στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στην καρδιά της νύμφης του Θερμαϊκού, υπό την «ομπρέλα» της Ομοσπονδίας, παρέλασαν συνολικά 20 Κρητικά Σωματεία κυρίως από την Θεσσαλονίκη και την Αττική, καθώς και από πολλές ακόμα περιοχές της χώρας. Τα μέλη των συλλόγων, φορώντας τις αυθεντικές παραδοσιακές στολές της Κρήτης και κρατώντας ψηλά τα ιστορικά λάβαρά τους, απέσπασαν το θερμό, παρατεταμένο χειροκρότημα και τον ενθουσιασμό του πολυπληθούς κοινού που κατέκλυσε τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

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Η φετινή συμμετοχή δεν αποτελεί απλώς μια απόδοση τιμής στους ήρωες του 1940, αλλά υπογραμμίζει και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη βαθιά, διαχρονική και ακατάλυτη σχέση της Κρήτης με τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Από τους αγώνες του Μακεδονικού Αγώνα μέχρι τις μεγάλες εθνικές εξορμήσεις, οι δεσμοί αίματος και κοινών αγώνων που ενώνουν τη «Μεγαλόνησο» με τη Μακεδονία παραμένουν ανεξίτηλοι και ζωντανοί στη συλλογική μνήμη.

Η θερμή ανταπόκριση και η αγκαλιά του κόσμου επιβεβαίωσαν την απόλυτη επιτυχία της παρουσίας της ΠΟΠΚΣ, μετατρέποντας τη συμμετοχή των Κρητικών σωματείων σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές των εορταστικών εκδηλώσεων.

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