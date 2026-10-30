Αντιπαρασιτική προστασία: Πώς η σωστή εφαρμογή της αμπούλας συμβάλλει στην υγεία του κατοικιδίου

Η προστασία από τα εξωπαράσιτα αποτελεί βασικό μέρος της φροντίδας ενός σκύλου ή μιας γάτας. Οι αντιπαρασιτικές αμπούλες είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους πρόληψης, ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή εφαρμογή.

Ένα συχνό λάθος είναι η λανθασμένη χρήση του προϊόντος, η οποία μπορεί να περιορίσει την προστατευτική του δράση. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις συμβουλές του κτηνιάτρου.

Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την εφαρμογή:

Έγκαιρη προστασία: Η αντιπαρασιτική αγωγή χρειάζεται συνέπεια, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αυξημένης δραστηριότητας των παρασίτων. Η έναρξη μπορεί να γίνεται από τα μέσα Μαρτίου και η προστασία να συνεχίζεται έως τα μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Αποφυγή μπάνιου πριν από την εφαρμογή: Συνιστάται να μην έχει προηγηθεί μπάνιο για τρεις ημέρες, καθώς ορισμένα προϊόντα διαχέονται μέσω της φυσικής λιπαρότητας του δέρματος.

Προσοχή μετά την εφαρμογή: Αντίστοιχα, καλό είναι να αποφεύγεται το μπάνιο για τρεις ημέρες μετά τη χρήση, ώστε να δοθεί χρόνος στο προϊόν να κατανεμηθεί στο δέρμα, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις οδηγίες του.

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Σωστό σημείο εφαρμογής: Ανοίγουμε προσεκτικά τις τρίχες, δημιουργώντας μια χωρίστρα, ώστε το υγρό να έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα και όχι να μείνει πάνω στο τρίχωμα.

Αποφυγή επαφής: Για περίπου δύο ώρες δεν αγγίζουμε και δεν σκουπίζουμε το σημείο εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.

Τακτική ανανέωση: Τηρούμε το χρονικό διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής για την επόμενη εφαρμογή, ώστε να μην υπάρχουν κενά στην προστασία.

Η σωστή χρήση της αντιπαρασιτικής αμπούλας, σε συνδυασμό με τη συνέπεια στην πρόληψη και την καθοδήγηση του κτηνιάτρου, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία του κατοικιδίου από τα εξωπαράσιτα.

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