Σάντσεθ: «Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα τους πολίτες ότι η κυβέρνησή του εργάζεται «αδιάκοπα» για την αναγνώριση των 69 θυμάτων από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, αντιμετωπίζοντας την αγωνία των οικογενειών που αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Εργαζόμαστε αδιάκοπα, σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, (...) για να προσπαθήσουμε να παράσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αξιόπιστα, στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης έπειτα από συνάντηση με τις υπηρεσίες διάσωσης κοντά στην Ούρντα, την πόλη της κεντρικής Ισπανίας, όπου σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο Σάντσεθ επιβεβαίωσε τη "δέσμευσή" του να "ενημερώνονται οι οικογένειες για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων καθώς προχωρά ολόκληρη η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων αυτού του τρομερού δυστυχήματος".

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης όταν ένα τρένο που ανήκε στην κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe έπεσε στο πίσω μέρος ενός άλλου τρένου που ανήκε στην εταιρεία Iryo, το οποίο είχε σταματήσει στις γραμμές 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Από την πλευρά του, ο Εμιλιάνο Γκαρσία-Πέιτζ, ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλη-Λα Μάντσα, όπου συνέβη το δυστύχημα, δήλωσε ότι έχουν υποβληθεί 70 αναφορές αγνοουμένων. Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αντιστοιχεί στους νεκρούς, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα περισσότερων νεκρών», προειδοποίησε ο Γκαρσία-Πέιτζ, διευκρινίζοντας ότι εκτός από την ανάκτηση «ακέραιων πτωμάτων», οι διασώστες έχουν συγκεντρώσει «έως και 31 σακούλες που περιέχουν μερικά λείψανα, και αυτό, όπως μπορείτε να φανταστείτε, καθιστά την ταυτοποίηση εξαιρετικά περίπλοκη».

Αφού έδωσαν δείγμα DNA, πολλοί συγγενείς των αγνοουμένων περιμένουν στην πόλη του Τολέδο, όπου το νεκροτομείο στεγάζει τις επιχειρήσεις ταυτοποίησης, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Σε αυτό το στάδιο, έχουν πραγματοποιηθεί «48 νεκροψίες» και «5 ταυτοποιήσεις έχουν κοινοποιηθεί στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης το δικαστικό όργανο που είναι υπεύθυνο για αυτό το έργο.

Με τη βοήθεια τριών τεράστιων λευκών γερανών και σκύλων, η αναζήτηση θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα ανάμεσα στον σωρό από παλιοσίδερα που έχουν μετατραπεί πολλά από τα βαγόνια, παρόλο που «απομένουν όλο και λιγότερα να ανακαλυφθούν», δήλωσε η Έστερ Παντίγια, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, στην δημόσια τηλεόραση TVE.

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