Θάνος Πλεύρης - μεταναστευτικό: «Στις 21.000 οι αφίξεις στην Κρήτη το τελευταίο δεκάμηνο»

«Αν οι ροές είναι στις 6.000-7.000, προφανώς είναι ελεγχόμενες», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης, περιγράφοντας ως διαχειρίσιμο το τρέχον επίπεδο αφίξεων υπό τις υφιστάμενες δυνατότητες.

Συγκεκριμένα, ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο OPEN, για το μεταναστευτικό ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Αν οι ροές είναι στις 6.000-7.000, προφανώς είναι ελεγχόμενες», περιγράφοντας ως διαχειρίσιμο το τρέχον επίπεδο αφίξεων υπό τις υφιστάμενες δυνατότητες.

«Ο Οκτώβριος ο χειρότερος μήνας με 4.500 αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη»

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο δεκάμηνο οι αφίξεις στο Αιγαίο ανέρχονται περίπου σε 7.000, ενώ στην Κρήτη φτάνουν τις 21.000, γεγονός που «αντιστρέφει» την εικόνα των προηγούμενων ετών. Ο Οκτώβριος καταγράφηκε ως ο χειρότερος μήνας, με περίπου 4.500 αφίξεις στην Κρήτη και συνολικά περί τις 6.000 αφίξεις, εκ των οποίων περίπου 500 στο Αιγαίο και 500 στον Έβρο. «Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή κάτω», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το ανησυχητικό δεν είναι μόνο η ροή, αλλά και η «αναμονή» στην απέναντι πλευρά.

Λιβύη: Συνεργασία με κενά και φόβος εργαλειοποίησης

Ο κ. Πλεύρης περιέγραψε τη Λιβύη ως τη «βασική πύλη» των παράνομων ροών αυτή την περίοδο, με κύρια προέλευση το Σουδάν και συμπληρωματικές ροές από τα ανατολικά σύνορα μέσω Καΐρου ή απευθείας προς Βεγγάζη. Όπως είπε, υπάρχει επιχειρησιακή επαφή με τη λιβική ακτοφυλακή -με παρουσία αξιωματικού του ελληνικού Λιμενικού και υποδείξεις μέσω συστημάτων επιτήρησης- όμως συχνά δηλώνεται αδυναμία λόγω εκτεταμένων ακτών και περιορισμένων μέσων ή και φαινομένων διαφθοράς.

Ο υπουργός εξέφρασε την ανησυχία ότι μια ενδεχόμενη εγκατάλειψη επιτήρησης από τη λιβυκή ακτοφυλακή θα συνιστούσε «εργαλειοποίηση» και θα επέβαλλε «άλλο μοντέλο διαχείρισης», κάνοντας λόγο για πιθανές αναστολές ασύλου και ενισχυμένη επιτήρηση. Τόνισε επίσης ότι τυχόν κυρώσεις προς τη Λιβύη δεν πρέπει να πλήξουν τις δυνατότητες της ακτοφυλακής της, «πυροβολώντας τα πόδια μας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο ρόλος της Τουρκίας και η διπλωματική διάσταση

Για την Τουρκία, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «δείχνει πλήρη συνεργασία» στα δικά της σύνορα με ανατολικές ροές, αν και δεν δέχεται επιστροφές σύμφωνα με την κοινή δήλωση. Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις από χώρες ζωτικού ενδιαφέροντος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το State Department «ουσιαστικά ενταφιάζουν» τη συμφωνία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη πρακτικής επαφής με την ανατολική πλευρά της Λιβύης, την οποία χαρακτήρισε «μη επίσημη κυβέρνηση», λόγω του ρόλου της στις ροές.

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι μαζί με το λεγόμενο Core Group (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία) θα προχωρήσουν σε τελικές ανακοινώσεις «τις επόμενες 15–20 ημέρες». Ανέφερε ως υπό συζήτηση επιλογή τη Ρουάντα μεταξύ άλλων αφρικανικών χωρών, διευκρινίζοντας ότι το μοντέλο δεν αφορά «φυλακές», αλλά μεταφορά όσων απορρίπτονται στο άσυλο σε τρίτη χώρα που θα παρέχει ευκαιρίες με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, εφόσον δεν υπάρχει συνεργασία επιστροφής στη χώρα καταγωγής.

Συγκέντρωση Κασιδιάρη: Τι επιτρέπει το Σύνταγμα

Ερωτηθείς για τη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι το άρθρο 11 του Συντάγματος επιτρέπει περιορισμούς μόνο στις υπαίθριες συναθροίσεις για λόγους δημόσιας τάξης, ενώ στις κλειστές ιδιωτικές εκδηλώσεις οι απαγορεύσεις σχετίζονται με υγειονομικούς, πυρασφάλειας ή σαφείς λόγους ασφάλειας.

Υπογράμμισε ότι οι περιορισμοί στο πολιτεύεσθαι δεν αφορούν ιδέες, αλλά συνδέονται με την καταδίκη για εγκληματική οργάνωση.

Πολιτικές συνεργασίες και στρατηγική αυτοδυναμίας

Σχετικά με μετεκλογικές συνεργασίες, ο υπουργός εκτίμησε ότι συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι ρεαλιστική», ενώ πιο ρεαλιστική -θεσμικά και ιστορικά- θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ, εφόσον υπάρξει πολιτική σύγκλιση.

Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία και «επενδύει στη σταθερότητα», σημειώνοντας ότι «η κάλπη είναι μία» και το αποτέλεσμα θα καθορίσει τη μορφή διακυβέρνησης.

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