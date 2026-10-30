ΠΑΡ.30 Οκτ 2026 15:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο αξιωματικός εισβάλλει και βάζει φωτιά στο σπίτι

Γλυφάδα
clock 14:14 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει καταγράψει τον 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού να μπαίνει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα που έχουν καταγραφεί στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ο 46χρονος εισβάλει στο σπίτι της 36χρονης πρώην συντρόφου του, φορώντας κουκούλα και περιλαίμιο και προσπαθεί να καλύψει με ένα πανί την κάμερα.

Γλυφάδα σπίτι
Ακολούθως έβαλε φωτιά στο σπίτι χρησιμοποιώντας βενζίνη, και μετά μετέβη στην οδό Νυμφών και πάλι στη Γλυφάδα, όπου διέμενε άλλη πρώην σύντροφός του. Εκεί έκαψε δύο οχήματα, τα οποία ανήκαν στην προαναφερθείσα γυναίκα, καθώς και στον σύντροφό της.
Γλυφάδα σπίτι
Ο 46χρονος δράστης ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές κι έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη σύλληψή του και την παραπομπή του στο Ναυτοδικείο.
Γλυφάδα σπίτι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος και αγωνία για τους αγνοούμενους της σιδηροδρομικής τραγωδίας (βίντεο)

ΟΗΕ: Ελληνοτουρκική αντιπαράθεση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα

Πλάκα: Χειροπέδες στους κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την φονική έκρηξη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γλυφάδα Εμπρησμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis