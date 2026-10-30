Αναχώρηση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Μεγαλόνησο Κρήτη (εικόνες)

Μετά την ολοκλήρωση του Ιερού Προσκυνήματος του Θεομητορικού Σεβάσματος της Παναγίας Σουμελιώτισσας και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, την Πέμπτη, 29η Οκτωβρίου 2026, τα Ιερά Σεβάσματα αναχώρησαν από τον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης και εισήλθαν ευλογητικά στο Στρατόπεδο Ρεθύμνου.

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Εκεί, παρουσία του Ενδοξοτάτου Ταξιάρχου κ. Νικολάου Κωστάκη, Διοικητού της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας («V Μεραρχία Κρητών»), των Διοικητών, των στελεχών και των στρατιωτών, τελέσθηκε ειδική δέηση και ανταλλάχθηκαν επετειακά και αναμνηστικά δώρα.

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Στη συνέχεια, τα Ιερά Σεβάσματα μεταφέρθηκαν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο στον Αερολιμένα Χανίων, από όπου αναχώρησαν με απευθείας πτήση προς τη Θεσσαλονίκη, με τη φροντίδα του Διευθυντού του Αεροδρομίου Χανίων κ. Τάσου Τηνιακού και όλων των επιτελών του.

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Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου εκφράζει ευγνώμονες ευχαριστίες για την πνευματική αυτή πανδαισία, η οποία ευλόγησε τον τόπο μας, και εύχεται προς όλους πλούσια τη χάρη και τη σκέπη της Παναγίας της Σουμελιώτισσας.

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