Επιμελητήριο Ηρακλείου: Προειδοποίηση Αλιφιεράκη για αλλαγές από το 2027 μετά τη ρήξη

Μαύρα σύννεφα στη συνεργασία των παρατάξεων του Μανόλη Αλιφιεράκη και του Βαγγέλη Καρκανάκη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου,με τον πρώην πρόεδρο του φορέα να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ρήξης από τις αρχές του 2027.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, ο Μανόλης Αλιφιεράκης παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στη συνδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι οι δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στο ζήτημα της εναλλαγής στην προεδρία, αλλά επεκτείνονται και στον τρόπο λειτουργίας, οργάνωσης και προβολής του Επιμελητηρίου.

Όπως εξήγησε, οι δύο παρατάξεις είχαν συμφωνήσει να μοιραστούν τη θητεία του προέδρου, με δύο χρόνια για κάθε πλευρά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας συνεργασίας. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η συμφωνία για την εναλλαγή στην προεδρία δεν αποτυπώθηκε σε κάποιο υπογεγραμμένο έγγραφο, αλλά είχε συζητηθεί μεταξύ των μελών των δύο παρατάξεων.

Ο κ. Αλιφιεράκης ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία θα τηρηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλα τα ενδεχόμενα θα επανεξεταστούν.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στα νότια - Εκατοντάδες φυτώρια κάνναβης σε θερμοκήπιο

Ηράκλειο: Ανήλικος κατήγγειλε ότι τον ξυλοκόπησαν δύο άγνωστα άτομα

Κρήτη: Πρώην ιερέας έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην του -"Μου μιλούσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ"

Ηράκλειο: Στους δρόμους σήμερα εργατικά σωματεία και φορείς για την ακρίβεια

Ηράκλειο: Δέσμευσαν το ακατάσχετο επίδομα σεισμόπληκτης οικογένειας