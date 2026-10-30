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GOSSIP - LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η ανάρτηση μετά τα γέλια του Κωνσταντίνου Βασάλου για την τηλεοπτική της επιστροφή

βαλαβανη
clock 12:00 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε με τον δικό της τρόπο στα σχόλια του Κωνσταντίνου Βασάλου για την τηλεοπτική της επιστροφή.

Αφορμή στάθηκαν τα on air γέλια του Κωνσταντίνου Βασάλου μέσα από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι για την επιστροφή της πρώην συντρόφου του στην τηλεόραση

«Γέλασε. Εγώ απλώς περιμένω τη σειρά μου. Εγώ θα κεράσω το καλύτερο για το τέλος, θα κεράσω αχλαδάκι», δείχνοντάς την να αναπαριστά ένα «σκετσάκι» στο οποίο ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει, με εκείνη να κάνει lip syncing: «Στο χωριό μου λένε "πίσω έχει αχλάδα την ουρά" και "γελάει καλά εκείνος που γελάει τελευταίoς". Και πιστεύω ότι θα γελάσω τελευταίος», αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε η δημοσιογράφος.

@iamevridikivalavani Εγώ κρατάω το καλύτερο για το τέλος! Θα κεράσω αχλαδακι 🍐 #foryou #fyp #φοργιου #funny ♬ πρωτότυπος ήχος - Εθελόντρια_Διασώστρια Ζώων

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