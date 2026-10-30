Νοσοκομείο Ιεράπετρας: Οι εργαζόμενοι στηρίζουν τους συναδέλφους τους στα Χανιά

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του προς τον Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και στηρίζει την κινητοποίηση διαμαρτυρίας που διοργανώνετε με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στα Χανιά.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Η υποστελέχωση, οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, η εντατικοποίηση της εργασίας και οι δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών επιβαρύνουν καθημερινά εργαζόμενους και ασθενείς.

Τα προβλήματα αυτά δεν είναι μεμονωμένα ούτε αφορούν μόνο ένα νοσοκομείο ή μία περιοχή. Είναι κοινά προβλήματα που επηρεάζουν συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα τις νοσοκομειακές δομές της περιφέρειας.

Από την Ιεράπετρα μέχρι τα Χανιά, η υγεία δεν έχει σύνορα, δεν έχει χρώματα και δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, οι εργαζόμενοι βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες των ελλείψεων και αγωνιζόμαστε να προσφέρουμε αξιοπρεπείς και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Οι πολίτες της Κρήτης δικαιούνται ισότιμη, δωρεάν και ποιοτική δημόσια υγειονομική περίθαλψη, χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Κρήτης δεν είμαστε μόνοι. Τα προβλήματά μας είναι κοινά και ο αγώνας μας πρέπει να είναι κοινός.

Στηρίζουμε την κινητοποίησή σας και ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας, διεκδικώντας ένα ισχυρό, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των κατοίκων της Κρήτης.

Η υγεία είναι δικαίωμα όλων και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να παραμείνει δημόσιο αγαθό.

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

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