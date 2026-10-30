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ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών – Τι ζητούν

δεμένα πλοία
clock 09:08 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία σε επτά λιμάνια της χώρας, καθώς τρία ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. Η απεργία αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας, 7ωρη ημερήσια απασχόληση, καθώς και υποχρεωτική παρουσία γιατρών εντός των πλοίων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος θα πραγματοποιήσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία.

Οι κινητοποιήσεις δεν τελειώνουν σήμερα, καθώς θα συνεχιστούν με νέες πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις 25 Νοεμβρίου, ενώ αναμένονται και συλλαλητήρια.

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