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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδοτήσεις: Το Σάββατο (31/10 ) οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα

καύσιμα
clock 08:40 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αμετάβλητες αναμένεται να παραμείνουν οι επιδοτήσεις για την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews. Οι σχετικές ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης αναμένονται αύριο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει ένδειξη για αύξηση των επιδοτήσεων, ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου Brent κινούνται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο δεκαπενθήμερο. Οι εκτιμήσεις επιφυλάσσονται μόνο για την περίπτωση «πολύ μεγάλου απροόπτου», το οποίο θα μπορούσε να μεταβάλει την εικόνα.

Αναλυτικότερα, στην αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 2,14 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 10 λεπτών. Η ίδια επιδότηση αναμένεται να ισχύσει και τον Νοέμβριο.

Στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή ανέρχεται σε 2,13 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 20 λεπτών, η οποία επίσης αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ για το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Τέλος, στο πετρέλαιο θέρμανσης η μέση τιμή είναι 1,56 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 40 λεπτών, η οποία θα συνεχίσει να ισχύει αμετάβλητη.

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