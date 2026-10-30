Νταντά της Γειτονιάς: Το συγκινητικό «αντίο» στον Διονύση Φερεντίνο στο πρώτο επεισόδιο

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Η κωμική σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης στο Μega.

Ωστόσο, το πρώτο επεισόδιο είχε και έναν ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα, καθώς ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, ο οποίος έφυγε απρόσμενα από τη ζωή λίγα μόλις 24ωρα νωρίτερα, σε ηλικία 51 ετών.

«Στη μνήμη του αγαπημένου φίλου, συνεργάτη και σκηνοθέτη μας Διονύση Φερεντίνου. Καλό ταξίδι Διονύση», έγραφε λίγο πριν την έναρξη της σειράς.

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