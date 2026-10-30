ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευαγγελισμό με προκάρδιο άλγος ο «Φραπές» - Αναβλήθηκε η δίκη του για απείθεια

Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», ο οποίος κατηγορείται για απείθεια σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ξυλούρης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη με προκάρδιο άλγος, δηλαδή πόνο στην περιοχή της καρδιάς.

Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της ενόχλησης που παρουσίασε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο παθολογικό εύρημα από τις εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί.

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