WSJ: Η Ουκρανία παγώνει τα χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια μετά τις πιέσεις Τραμπ

Η Ουκρανία έχει αναστείλει προσωρινά τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, έπειτα από εβδομάδες πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ και εν μέσω κρίσης στις σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσιγκτον, αποκαλύπτει η Wall Street Journal.



Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις, η άτυπη παύση ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενδεχομένως και περισσότερο.

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει επίσημη αναστολή των επιθέσεων. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι το Κίεβο θα ήθελε, ως αντάλλαγμα, μεγαλύτερη προστασία για τις δικές του ενεργειακές υποδομές, τις οποίες η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενόψει του χειμώνα.

Τι λέει ο Ζελένσκι για την παύση

Δύο στρατιωτικοί αξιωματούχοι με γνώση του ζητήματος δήλωσαν στην εφημερίδα ότι οι ουκρανικές μονάδες που πραγματοποιούν πλήγματα μεγάλης εμβέλειας ενημερώθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου πως η εκστρατεία κατά των διυλιστηρίων ουσιαστικά τίθεται σε αναμονή, αφού ολοκληρωθούν οι αποστολές που ήταν ήδη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με άλλη πηγή της WSJ, ο υπουργός Άμυνας Εβγκένι Χμάρα ενημέρωσε τον Ζελένσκι ότι ο στρατός θεωρούσε προτιμότερο να αποφύγει προσωρινά τα πλήγματα σε διυλιστήρια λόγω της ευαίσθητης διπλωματικής συγκυρίας. Ο πρόεδρος συμφώνησε, αλλά τόνισε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν ελεύθερες να τα πλήξουν ξανά, εάν το επιλέξουν.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπάθησαν να είναι «λίγο πιο προσεκτικές» τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν έχουν λάβει εντολή να μην χτυπούν διυλιστήρια. Πρόσθεσε ότι οι μονάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών πλήττουν αυτή την περίοδο άλλους στόχους στη Ρωσία.

Οι πιέσεις Τραμπ και το πετρέλαιο

Ο Τραμπ έχει ζητήσει επανειλημμένα από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, επιρρίπτοντας στην Ουκρανία ευθύνη για τις υψηλές διεθνείς τιμές καυσίμων.

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι οι περισσότεροι ειδικοί στην ενέργεια αποδίδουν κυρίως στον πόλεμο με το Ιράν την άνοδο των παγκόσμιων τιμών. Το κόστος των καυσίμων αποτελεί, πάντως, σημαντικό ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους να ανησυχούν για την επίδρασή του στους ψηφοφόρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαλαρώσει κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, επιδιώκοντας να μειώσει τις πιέσεις στις τιμές για Αμερικανούς αγρότες και άλλους καταναλωτές.

Η πίεση προς το Κίεβο έγινε ιδιαίτερα έντονη στη συνάντηση της 20ής Οκτωβρίου στο Όσλο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συμμετείχε εξ αποστάσεως, επανέλαβε στον Ζελένσκι το αίτημα να σταματήσουν τα πλήγματα στα διυλιστήρια. Ένας από τους αξιωματούχους χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ σκληρή».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Κούσνερ υποστήριξε ότι μια παύση 30 ημερών θα αποτελούσε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις προσπάθειες που καταβάλλουν ο ίδιος και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ στις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Τι ζητούσε το Κίεβο ως αντάλλαγμα

Η Ουκρανία θεωρεί τα ρωσικά διυλιστήρια σημαντικό στόχο, επειδή τα έσοδα από το πετρέλαιο συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας. Το Κίεβο φοβάται ότι μια μόνιμη εγκατάλειψη της εκστρατείας θα επέτρεπε στη Ρωσία να περιορίσει τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο Ζελένσκι έχει πει στον Τραμπ ότι η Ουκρανία θα χρειαζόταν κάτι ως αντάλλαγμα για την παύση. Η προτιμώμενη επιλογή του ήταν μια αμοιβαία εκεχειρία στα ενεργειακά πλήγματα, ώστε και η Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ουκρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Άλλες προτάσεις περιλάμβαναν πρόσθετους πυραύλους αναχαίτισης Patriot για την προστασία του ουκρανικού δικτύου ή άδεια χρήσης του δορυφορικού συστήματος Starlink εντός της Ρωσίας για επιχειρήσεις κατά ρωσικών εκτοξευτών πυραύλων. Σύμφωνα με την εφημερίδα, καμία από αυτές τις προτάσεις δεν προχώρησε ουσιαστικά.

Στις 20 Οκτωβρίου, η Ουκρανία έπληξε αντλιοστάσιο στον πετρελαιαγωγό Druzhba, στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ. Ήταν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τελευταία μέχρι στιγμής επίθεση σε ρωσική πετρελαϊκή υποδομή. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν πληγεί εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, διυλιστήριο στην περιοχή Ριαζάν και μεγάλη εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σουργκούτ της Σιβηρίας.

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