Πρωταθλήτρια στους φόρους η Ελλάδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Από το 2019 και μέχρι το τέλος του 2025 η κυβέρνηση είχε ολοκληρώσει 83 μειώσεις φόρων και εισφορών (μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο αριθμός ανέβηκε στις 91).

Το ίδιο διάστημα των 7 ετών (2019-2025), η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε ενίοτε και με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη.

Παρ’ όλα όμως αυτά – κι αυτό δείχνει το μέγεθος της ζημιάς που έγινε στην περίοδο των μνημονίων – τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι για το 2025, η Ελλάδα βρέθηκε στην 9η θέση των χωρών με τους περισσότερους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Το 2025 οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν φόρους και εισφορές που αντιστοιχούσαν στο 41,3% του ΑΕΠ της χώρας, σχεδόν μισή μονάδα πάνω από τον μέσο όρο του 40,7%.

«Πρωταθλήτρια» η Γαλλία με 46% κι ακολουθούν Δανία με 45,1% και Βέλγιο 44,7%.

Σε καλύτερη θέση η Ιρλανδία με 22,7%, η Ρουμανία στο 29,3% και η Μάλτα στο 30,3%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατανομή των φόρων.

Έμμεσοι φόροι

Δεν προκαλεί καμιά εντύπωση λ.χ. ότι η Ελλάδα στο επίπεδο των έμμεσων φόρων είχε το 2025 την 4η θέση με 17,3% με μέσο όρο ΕΕ το 12,9% και Ευρωζώνης το 12,1%.

Γίνεται αντιληπτό πόσα περιθώρια ελαφρύνσεων υπάρχουν, άλλωστε αυτό ζητά και υπόσχεται ταυτόχρονα και η αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση όμως έχει επιλέξει να μειώσει τους άμεσους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές καθώς εκτιμά ότι η όποια μείωση έμμεσου δεν θα περάσει αυτούσια στον καταναλωτή. Επιπλέον, οι υψηλοί έμμεσοι φόροι βοηθούν και στη δημιουργία υπερπλεονασμάτων τα οποία επιστρέφονται μετά με τη μορφή επιδομάτων ή μόνιμων μειώσεων άμεσων επιβαρύνσεων.

Στον... πρωταθλητισμό με την Ελλάδα και η Σουηδία με 20,8%, η Κροατία στο 19% και η Ουγγαρία στο 17,3%.

Στον αντίποδα οι Ιρλανδοί με μόλις 6,3%, οι Μαλτέζοι με 9,9% και οι Γερμανοί με 10,3%.

Φόροι στον πλούτο

Εδώ η εικόνα είναι πολύ καλύτερη με την Ελλάδα να βρίσκεται κάπου στη μέση της κατάταξης με 11% και οπωσδήποτε κάτω από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ (13,2%) όσο και της Ευρωζώνης (13,3%)

Και αναμένεται να βελτιωθεί περισσότερο καθώς η επίπτωση της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης με τις σημαντικές μειώσεις φορολογικών συντελεστών για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων – με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά – δεν έχει υπολογιστεί στην πληρότητα της.

Την πιο …βαριά φορολογική εικόνα έχουν η Δανία με 30,7% (!!!!) , το Λουξεμβούργο με 18,1% και η Σουηδία με 17,1%. Ρουμανία με 6,4%, Βουλγαρία με 6,6% και Ουγγαρία με 7,5% φορολογούν λιγότερο τον πλούτο των πολιτών τους.

Ασφαλιστικές εισφορές

Εδώ πρέπει να εξεταστούν 2 μεγέθη:

Πρώτα το σύνολο των εισφορών νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Η Ελλάδα με 13% του ΑΕΠ είναι μεν κάτω από τον μέσο όρο του 15,1% στην Ευρωζώνη και του 14,3% στην ΕΕ όμως ανήκει στο πάνω μισό των χωρών με τις περισσότερες εισφορές ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Γερμανία με 18,3%, Σλοβενία με 17,7% και Γαλλία με 16,7% στην... πρωτοπορία

Η Δανία με 0,7%, η Σουηδία με 3,3% και η Ιρλανδία με 4,3% οι …παράδεισοι των εισφορών.

Δεύτερο μέγεθος μόνο οι εισφορές των εργοδοτών. Η εικόνα της χώρας πολύ ενθαρρυντική καθώς το 5,4% είναι αρκετά πιο κάτω από τους μέσους όρους ( ΕΕ 7,3% και Ευρωζώνη 7,9%) και η χώρα ανήκει στο κάτω μισό των χωρών με τις λιγότερες εισφορές ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Εσθονία με 11,3%, Γαλλία με 10,2% και Ισπανία με 9,6% οι …μεγαλύτεροι εχθροί των εργοδοτών

Λιθουανία με 0,8%, Ρουμανία με 0,9% και Ιρλανδία με 2,1% οι…ευεργέτες των εργοδοτών…

Συνάγεται από τα 2 μεγέθη ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο μείωσης των εισφορών, με την πλάστιγγα να γέρνει προς την πλευρά των εργαζομένων όμως.

πηγή: skai.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συντάξεις: Η άνοδος του πληθωρισμού φέρνει μεγαλύτερη αύξηση για το 2027

Νέοι ΚΑΔ: Το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητά παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

E.E: Στο Συμβούλιο Ενέργειας το ακριβό ρεύμα και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης



