Παναθηναϊκός: Για το νίκη κορυφής απόψε στην έδρα της Εφές

Με στόχο να συνεχίσει την εντυπωσιακή του πορεία και να πανηγυρίσει την όγδοη νίκη του στην φετινή EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (30/10) την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στο Basketball Development Center (19:30, Novasports 4), θέλοντας να διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας και να επιβεβαιώσουν την αγωνιστική τους συνέπεια. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετρά επτά νίκες σε οκτώ αγωνιστικές (7-1), έχοντας αποκτήσει σημαντική δυναμική στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από τη δύσκολη αλλά πολύτιμη επικράτηση απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, αποτέλεσμα που διατήρησε την ομάδα σε τροχιά κορυφής. Ωστόσο, η αποστολή στην Τουρκία κρύβει τις δικές της δυσκολίες, καθώς η Αναντολού Εφές αναζητά αντίδραση και επιστροφή στις νίκες.

Η τουρκική ομάδα, υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο, βρίσκεται στο 3-5 και θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της προκειμένου να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση. Το κίνητρο είναι ισχυρό, γεγονός που προμηνύει μια απαιτητική αναμέτρηση για τους φιλοξενούμενους.

Με σημαντικές απουσίες οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής στο πλαίσιο της διαχείρισης της αγωνιστικής του κατάστασης. Παράλληλα, απών θα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Στη λίστα των απόντων βρίσκονται επίσης οι Δημήτρης Μωραΐτης και Γιάννης Κουζέλογλου.

Το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί

Η αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα που περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους έξι εκτός έδρας παιχνίδια στα επόμενα επτά ματς, μια σειρά αναμετρήσεων που θα δοκιμάσει τις αντοχές, τη συγκέντρωση και την αγωνιστική συνέπειά τους.

Η αρχή γίνεται απέναντι στην Εφές, ενώ ακολουθεί το ταξίδι στη Μαδρίτη για το παιχνίδι με τη Ρεάλ, στις 4 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, το «τριφύλλι» θα επιστρέψει προσωρινά στο Telekom Center Athens για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, πριν ακολουθήσουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες απέναντι σε Βίρτους Μπολόνια, Ζάλγκιρις Κάουνας, Βαλένθια και Μπεσίκτας.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου





Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-73



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία) 94-99



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 95-76

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 21:15



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



Ν-Η



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-1



Βαλένθια 6-2



Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-2



Φενέρμπαχτσε 6-3



Ερυθρός Αστέρας 6-3



Ρεάλ Μαδρίτης 6-3



Μπαρτσελόνα 5-3



Ντουμπάι 5-3



Ζαλγκίρις Κάουνας 4-4



Βίρτους Μπολόνια 4-4



Παρτιζάν 4-4



Αναντολού Εφές 3-5



Μπεσίκτας 3-5



Βιλερμπάν 3-5



Παρί 3-6



Μπάγερν Μονάχου 2-7



Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7



Αρμάνι Μιλάνο 1-7



Μπασκόνια 1-7

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