Πλάκα: Χειροπέδες στους κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την φονική έκρηξη

Τρία άτομα που επιχείρησαν να κλέψουν χαλκοσωλήνες φυσικού αερίου από το τριώροφο νεοκλασικό στην Πλάκα φέρεται να ευθύνονται για τη φονική έκρηξη με απολογισμό έξι νεκρούς πριν από περίπου ένα μήνα.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν, καθώς εκδόθηκαν σε βάρος τους από την ανακρίτρια τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Χρειάστηκαν 34 μέρες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για να ρίξουν φως στο τί συνέβη και ισοπεδώθηκε το νεοκλασικό στην Πλάκα.







Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, φαίνεται το πρωί 7:30 της 25ης Σεπτεμβρίου ένα μαύρο βαν που μεταφέρει 12 μικρούς μαθητές στο σχολείο τους στο Ψυχικό, να περνάει από την οδό Λυσικράτους, δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Συντρίμμια εκτοξεύονται στο δρόμο, πέφτουν κάποια και πάνω στο όχημα — από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους μικρούς μαθητές που μετέφερε. Τα παιδιά, φυσικά, κατάλαβαν τι έγινε και υπέστησαν ένα σχετικό σοκ.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στην οποία βοήθησαν πάρα πολύ και δικαστικοί, πραγματογνώμονες, μηχανικοί, μηχανολόγοι που διόρισε η ΔΑΕ για να φωτίσουν την υπόθεση, έδειξε ότι γύρω στις δύο τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, τρία άτομα μπαίνουν στο ισόγειο του νεοκλασικού κτιρίου, αφού το διέρρηξαν.

Εκεί ήταν ο μετρητής του φυσικού αερίου σε εσωτερικό χώρο και εκεί είχε προκύψει από τις έρευνες ότι έγινε η διαρροή, όχι δηλαδή στο πεζοδρόμιο, όχι στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου.

Προσπάθησαν, όπως φαίνεται, μ’ έναν κόφτη να αφαιρέσουν ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα δίπλα στο μετρητή. Όταν έγινε αυτό σημειώθηκε διαρροή φυσικού αερίου και τότε οι δύο από τους τρεις δράστες που είχαν μπει στο ισόγειο του κτιρίου, γιατί ο τρίτος φαίνεται ότι κράταγε τσίλιες απ’ έξω, εγκατέλειψαν την προσπάθεια.

Έφυγαν παίρνοντας μαζί ένα κομμάτι από το χαλκοσωλήνα και ένα καροτσάκι σαν αυτά που χρησιμοποιούμε για τα ψώνια στις λαϊκές αγορές και έφυγαν από το σημείο.

Μετά από 5,5 ώρες σημειώθηκε η έκρηξη· το φυσικό αέριο ανέβηκε στο δεύτερο όροφο και στο διαμέρισμα όπου έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων — και το μοναδικό που είχε παροχή φυσικού αερίου. Όταν ξύπνησε η ηλικιωμένη γυναίκα και άναψε το διακόπτη από τον σπινθηρισμό έγινε η έκρηξη που ισοπέδωσε το κτίριο και είχε ως αποτέλεσμα τους έξι θανάτους και ζημιές στο διπλανό κτίριο.

Τα άτομα που συνελήφθησαν είναι δύο Έλληνες ηλικίας 37 και 55 χρονών και ένας υπήκοος Αλβανίας 34 χρόνων. Είναι σεσημασμένοι, γνωστοί στις αρχές για υποθέσεις κλοπών, ληστειών, διαρρήξεων και ναρκωτικών.

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