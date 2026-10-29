Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει τη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού με δράσεις ευαισθητοποίησης

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και κοινό στόχο την προστασία της υγείας, η Περιφέρεια Κρήτης με σημαντικές δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και της συλλογικής ευαισθητοποίησης. Μέσα από τη συμμετοχή φορέων, αθλητικών σωματείων, εθελοντών και πολιτών, το μήνυμα της πρόληψης έχει γίνει πράξη, υπενθυμίζοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές και κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια.

Με κεντρικό σύνθημα «Είναι στο χέρι μου», η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από την καμπάνια πρόληψης και τη δράση «Καλώ_σε», προσκαλώντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

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Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ. Για ακόμη μία χρονιά, η Περιφέρεια Κρήτης, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Ηρακλείου ένωσαν τις δυνάμεις τους, στέλνοντας από κοινού ένα ηχηρό μήνυμα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Στο πλαίσιο της δράσης, η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης προσέφερε τη δυνατότητα δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου σε γυναίκες που επιθυμούσαν να εξεταστούν, με σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμβολική συμμετοχή της Χαράς - Μαρίας Ζαρωνάκη, η οποία είχε νοσήσει από τον καρκίνο του μαστού και σήμερα είναι υγιής. Η κα. Ζαρωνάκη, είχε δώσει την έναρξη του αγώνα μεταφέροντας με τον τρόπο αυτό ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, δύναμης και πίστης στη ζωή.

Η δεύτερη δράση πραγματοποιήθηκε έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Πρόληψης «Στόχος». Στο πλαίσιο της δράσης «Καλώ_σε», οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συμβάλλοντας στη διάδοση ενός μηνύματος που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή κάθε γυναίκας.

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Ξεχωριστή θέση στις δύο πρωτοβουλίες η συμμετοχή των αθλητικών σωματείων. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ηρόδοτου και η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ έδωσαν το δικό τους δυναμικό «παρών», ενισχύοντας το πνεύμα αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

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Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε από καρδιάς τους εθελοντές, τα αθλητικά σωματεία, τις αθλήτριες, τους συνεργαζόμενους φορείς και κάθε πολίτη που συμμετείχε και στήριξε αυτή την κοινή προσπάθεια. Η παρουσία του κόσμου απέδειξε, ότι, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ζωής. Οι δύο αυτές δράσεις σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας περιόδου με επίκεντρο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε μαζί με την κοινωνία, την ενημέρωση με στόχο να αφυπνίζουμε και να ενθαρρύνουμε κάθε γυναίκα να φροντίζει την υγεία της. Γιατί ο αγώνας της πρόληψης είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους».

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