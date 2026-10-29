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GOSSIP - LIFESTYLE

Η απομόνωση του Τζακ Νίκολσον στα 89 του και οι φόβοι ότι θα περάσει το τέλος της ζωής του μακριά από όλους

jack
clock 23:00 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Τζακ Νίκολσον, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 70 ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές και έχει λάβει 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, εμφανίζεται πλέον σπάνια δημόσια.



Νέα συζήτηση για τον Νίκολσον προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του φίλου του, Μαικλ Ντάγκλας, ο οποίος υποστήριξε ότι: «Δεν δουλεύει πια. Είναι καλά. Έχει εξαφανιστεί. Αυτό ξέρω». Με τη συγκεκριμένη δήλωση, ο ηθοποιός και παραγωγός ταινιών έβαλε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες για μια νέα κινηματογραφική εμφάνιση του 89χρονου σταρ.

Παρότι ο ίδιος δεν έχει ανακοινώσει ποτέ επίσημα ότι αποσύρεται από την υποκριτική, η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία «How Do You Know» το 2010. Έκτοτε, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις.



Σπάνια θεωρήθηκε η εμφάνισή του στο κοινό της ειδικής εκπομπής «Saturday Night Live 50th Anniversary Special» το 2025. Η παρουσία του προκάλεσε συγκίνηση, αλλά και σχόλια από θαυμαστές που ανησύχησαν για την εικόνα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η περιορισμένη δημόσια δραστηριότητά του δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι αντιμετωπίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ηθοποιός περνά πλέον μεγάλο μέρος του χρόνου του στην κατοικία του στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ άνθρωποι που φέρονται να βρίσκονται κοντά του έχουν εκφράσει ανησυχία για τον περιορισμό των κοινωνικών επαφών του. «Έχει κάνει σαφές ότι το σπίτι του είναι το "κάστρο" του. Οι άνθρωποί του απλώς θα ήθελαν να βγει έξω και να εμφανιστεί έστω για λίγο, ώστε να τους πει πώς είναι ή τουλάχιστον να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά» ανέφερε πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα της Daily Mail.

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