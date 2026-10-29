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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Η πρώτη αντίδραση μετά τη δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη

αντωνα
clock 15:00 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Mαρία Αντωνά μίλησε στην εκπομπή Happy Day και ερωτήθηκε για τηδημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το σχόλιό της για την ίδια. 

 «Είμαι ένας άνθρωπος που όταν πραγματικά νιώθω ότι έχω κάτι να πω και κάτι αισθάνομαι, το λέω. Αυτό έκανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που αισθάνθηκα ότι ήθελα να πω κάτι, το είπα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω τίποτα άλλο, αλήθεια», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Είναι πολύ ωραίο γενικά όταν ακούς όμορφα σχόλια από τον κόσμο και όταν κάποιος καταλαβαίνει πώς αισθάνεσαι και τι ακριβώς περνάς. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Λιάγκας, είναι όλα τα πρόσωπα, η θέση που πήραν».

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Δημοσιογράφος Ζήνα Κουτσελίνη
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