Ηράκλειο: Η επιμονή αξιωματικού της Τροχαίας οδήγησε στον εντοπισμό αυτοκινήτου που αναζητούνταν

Η επιμονή του αξιωματικού και η συνεχής ενημέρωση του επιχειρησιακού κέντρου βοήθησαν τις δυνάμεις της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου και της ΔΙ.ΑΣ. να εντοπίσουν το όχημα και τον οδηγό του. Καθοριστική συμβολή στον εντοπισμό αυτοκινήτου που αναζητούνταν έπειτα από καταγγελία για υπεξαίρεση είχε αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στο Ηράκλειο. Ο λόγος για τον Υπαστυνόμο Α’ Φραγκίσκο Φουκαράκη ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Η υπόθεση εξελίχθηκε στις 26 και 27 Οκτωβρίου, με την αναζήτηση να ξεκινά από πληροφορίες για τη θέση του οχήματος και να ολοκληρώνεται στην περιοχή των Δειλινών.

Το αυτοκίνητο ανήκε σε επιχείρηση ενοικιάσεων στο Ρέθυμνο και, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν είχε επιστραφεί κατά την ημερομηνία που προέβλεπε το συμφωνητικό μίσθωσης. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης είχε ήδη υποβάλει έγκληση στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου, περίπου στις 22:00, ενημέρωσε για το περιστατικό αξιωματικό που υπηρετεί με προσωρινή μετακίνηση στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Το όχημα διέθετε σύστημα εντοπισμού GPS και το σήμα του εμφανιζόταν σε περιοχή της πόλης. Παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο αστυνομικός μετέβη με το προσωπικό του αυτοκίνητο στο σημείο, προκειμένου να συνδράμει στις αναζητήσεις. Η πρώτη προσπάθεια δεν απέδωσε.

Η εξέλιξη ήρθε το επόμενο πρωί, όταν νέα ενημέρωση από τον υπεύθυνο της επιχείρησης έδειχνε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, με κατεύθυνση προς Ηράκλειο. Ο αξιωματικός, και πάλι εκτός υπηρεσίας, μετέβη σε ασφαλές σημείο κοντά στην έξοδο του Γιοφύρου και περίμενε τη διέλευσή του. Περίπου στις 13:00 εντόπισε το αναζητούμενο αυτοκίνητο να εξέρχεται από τον ΒΟΑΚ.

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(Ο Υπαστυνόμος Α' Φραγκίσκος Φουκαράκης)

Ακολούθησε την πορεία του διατηρώντας ασφαλή απόσταση, ενώ ενημέρωνε το Ραδιοτηλεφωνικό Κέντρο Ηρακλείου για τη θέση και την κατεύθυνσή του. Το όχημα σταμάτησε αρχικά στην περιοχή των Τριών Βαγιών και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα Δειλινά. Εκεί ο οδηγός στάθμευσε και απομακρύνθηκε πεζός. Ο αστυνομικός διαβίβασε την ακριβή θέση του αυτοκινήτου στις δυνάμεις που κατευθύνονταν στην περιοχή.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, διασφάλισαν το όχημα και τον περιβάλλοντα χώρο, εντόπισαν τον οδηγό και τον οδήγησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η προσωπική πρωτοβουλία του αξιωματικού, η επιμονή του παρά την άκαρπη αρχική αναζήτηση και η διαρκής επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η τελική επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που τους διαβιβάζονταν.

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