"Έφυγε" η Μαρία Λυριτζάκη Trumpf, μεγάλη δωρήτρια του Δήμου Ηρακλείου

Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Λυριτζάκη Trumpf, μεγάλη δωρήτρια του Δήμου Ηρακλείου και τιμώμενη με το Βραβείο Ηθικής Τάξεως του Δήμου για το 2025.

Η εκλιπούσα είχε αναγνωριστεί για την προσφορά της στον Δήμο Ηρακλείου. Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στη Βόννη της Γερμανίας.

Το βιογραφικό της

Η Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 5 Μαρτίου 1933. Ο πατέρας της ήταν ο Μιλτιάδης Λυριντζάκης από της Αρχάνες και η μητέρα της η Αικατερίνη Κρασσαδάκη, μέλος της γνωστής οικογένειας Κρασσαδάκη. Ο αδελφός της μητέρας της υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της εποχής του, καθώς διετέλεσε για πολλά χρόνια βουλευτής, δήμαρχος Ηρακλείου και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Η κ. Trumpf-Λυριντζάκη έζησε τα παιδικά της χρόνια κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ Αρχαρνών και Πετροκεφάλου. Μετά τη λήξη του πολέμου, επέστρεψε με την οικογένειά της στο Ηράκλειο, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές καταστροφές. Εκεί ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της, αποφοιτώντας από το Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου. Στη συνέχεια, μετέβη στην Αθήνα, όπου σπούδασε Φιλολογία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αφού έλαβε το πτυχίο της, συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή.

Η Trumpf-Λυριντζάκη παντρεύτηκε τον διακεκριμένο διπλωμάτη Dr. Jürgen Trumpf, ο οποίος είχε βαθιά γνώση της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας. Ο Dr. Trumpf διατέλεσε Γραμματέας του Συμβουλίου της ΕΕ από τον Σεπτέμβριο 1994 έως τον Οκτώβριο 1999 (!). Το Μάιο 1999, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ, έγινε ο πρώτος Υψηλός Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική & Πολιτική Ασφάλειας. Τιμήθηκε με πολυάριθμα παράσημα, ανάμεσά τους το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας . Έλαβε παράσημα από Ελλάδα, Γαλλία, Λουξεμβούργο. Ο Jürgen Trumpf αποτέλεσε θεσμική προσωπικότητα στην ώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αλέξη και τη Δάφνη. Από το 2011 έως το 2021, η Μαρία Λυριντζάκη προσέφερε σημαντική στήριξη σε νέους επιστήμονες, χορηγώντας υποτροφίες σε πτυχιούχους φοιτητές αρχαιολογίας από την Ελλάδα για τη συνέχιση των σπουδών τους. Το έργο της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας. Υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα της φιλανθρωπίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση των νέων και πραγματοποιώντας πολυάριθμες δωρεές σε διάφορους κοινωνικούς και πολιτιστικούς τομείς. Χρηματοδότησε την αναστήλωση του σπιτιού του τέως δημάρχου Ηρακλείου Νικολάου Κρασαδάκη στο Πετροκέφαλο και το οποίο στην συνέχεια δώρισε στον δήμο Ηρακλείου, έχει δώσει χρήματα για την επισκευή των ναών του Χριστού της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου στο Πετροκέφαλο, χρηματοδότησε το μουσείο Χρηστιανικής Τέχνης της Αγίας Αικατερίνης ,το Γηροκομείο του Αγίου Μηνά ,το ορφανοτροφείο της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλυβιανής κ.λ.π. Η συνεισφορά της κ.Μαρίας Λυριντζάκη στην προώθηση της αρχαιολογικής επιστήμης, στην ενίσχυση της Ελληνογερμανικής φιλίας και στην υποστήριξη της Ελληνικής νεολαίας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

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