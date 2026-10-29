Κρήτη: Κινητοποιήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη

Στο πόδι βρίσκονται φορείς και σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία, με αφορμή την επισκεψη του Υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στην Κρήτη. Ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη αύριο Παρασκευή και το Σάββατο στο νομό Χανίων, και όπως δήλωσε ο ίδιος, θα επισκεφθεί άλλες περιοχές της Κρήτης τις επόμενες εβδομάδες.

Ο κ. Γεωργιάδης θα επισκεφθεί δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης, συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Το Σάββατο αναμένεται να γίνουν τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Βάμου, όπου έχουν υλοποιηθεί εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ στη συνέχεια ο υπουργός θα μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Σφακίων, το οποίο έχει επίσης αναβαθμιστεί μερικώς. Παράλληλα θα δώσει το παρών στο εργοτάξιο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Χανίων, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η δημόσια αντιπαράθεση που θα έχουν αύριο το μεσημέρι ο Υπουργός με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Χανίων αύριο, μετά από πρόσκληση του κ. Γεωργιάδη.

Εντωμεταξύ, παγχανιώτικο συλλαλητήριο για την Υγεία, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, με την υποστήριξη Δήμων, σωματείων και φορέων.

Παράλληλα συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία Ιεράπετρας, αποφάσισε η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Σε κινητοποιήσεις για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας στο Λασίθι προχωρά η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα, όταν ο υπουργός επισκεφθεί το νοσοκομείο, τις επόμενες εβδομάδες

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