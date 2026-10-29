Ηράκλειο: Ντεραπάρισε η κλούβα - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

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Τροχαίο ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού σημειώθηκε στον δρόμο από τη Βιάννο προς το Ηράκλειο, λίγο μετά τη διακλάδωση για τη Μέση.

Στο ατύχημα ενεπλάκη όχημα τύπου κλούβας, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βιάννου σε εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Οι συνθήκες του τροχαίο διερευνώνται.

(Φωτογραφία από Viannitika.gr)

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