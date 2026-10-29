Ηράκλειο: Στο παλιό ψυγείο 117 μετανάστες από νέα περιστατικά στα νότια

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Στους 117 ανέρχονται οι μετανάστες που έχουν φτάσει ή αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο, καθώς δύο περιστατικά με συνολικά 85 άτομα βρίσκονται ήδη στον χώρο του παλιού ψυγείου, ενώ άλλοι 32 διασωθέντες αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες σήμερα το πρωί και αναμένεται να φτάσουν στην πόλη γύρω στις 10 το πρωί.

Ανάμεσα στους 32 είναι μία γυναίκα και τρεις ανήλικοι.

Στο μεταξύ, συνολικά 89 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες, Τετάρτη, σε δύο περιστατικά στη νότια Κρήτη.

Οι 31 περισυνελέγησαν από διερχόμενο φορτηγό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Λ

Λίγες ώρες αργότερα, 58 άτομα, 57 άνδρες και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν στην παραλία κοντά στα Τέρτσα και μεταφέρθηκαν σε χώρο υποδοχής στην Ιεράπετρα.

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