Πόρτμαν: "Επειδή είχαν σεξουαλικοποιήσει την εικόνα μου ως παιδί, ήθελα να δείξω ότι είμαι καλό κορίτσι και σεμνή"

Η Νάταλι Πόρτμαν αποκάλυψε από τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική είχαν σεξουαλικοποιήσει την εικόνα της και αισθανόταν πως έπρεπε να αποδείξει ότι είναι «καλή και σεμνή».







Η ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της συμμετέχοντας σε ταινίες όπως το «Léon: The Professional» όπου υποδύθηκε τη «Λολίτα» σε ηλικία 12 ετών, καθώς και τα «Heat» και «Beautiful Girls».







Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί τις πιέσεις του Χόλιγουντ σε νεαρή ηλικία, η ίδια και οι γονείς της κατέβαλαν συνειδητή προσπάθεια να διαχωρίσουν την εικόνα που παρουσίαζε στην οθόνη από το ποια ήταν στην πραγματική ζωή. Έτσι, αντί να υιοθετήσει την «προκλητική» εικόνα που συνδεόταν με ορισμένους από τους πρώτους κινηματογραφικούς της ρόλους, επέλεγε για τις δημόσιες εμφανίσεις της πιο συντηρητικά ρούχα, ενώ παρέμενε προσηλωμένη στην εκπαίδευσή της.







«Νομίζω ότι υπήρξε μια συνειδητή προσπάθεια, επειδή με παρουσίαζαν ως μια σεξουαλικοποιημένη Λολίτα, να δείξω ότι “Όχι, εγώ είμαι σοβαρή, είμαι καλό κορίτσι, είμαι σεμνή, είμαι έξυπνη, είμαι μαθήτρια”. Έδινα έμφαση σε αυτά σχεδόν ως έναν μηχανισμό προστασίας», δήλωσε η ηθοποιός.

Παρόλα αυτά, καθώς γνώριζε ολοένα μεγαλύτερη επιτυχία μέσα από τους ρόλους που αναλάμβανε, αντιλήφθηκε ότι η εικόνα που είχε τόσο προεκτικά χτίσει σε συνδυασμό με τα πρόσωπα που ενσάρκωνε, δημιούργησε μια λανθασμένη αντίληψη για την προσωπικότητά της.







«Με τον καιρό, όμως, κατέληξα να βλέπω ότι όλοι πιστεύουν πως είμαι πραγματικά πολύ σοβαρή», επισήμανε η Πόρτμαν και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ εύθυμη, λατρεύω να γελάω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και μου αρέσει να κάνω χαζομάρες. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πάντα θεωρούν πως είμαι τελειομανής, εξαιτίας του “Black Swan”. Είμαι ακριβώς το αντίθετο. Δείχνω επιείκεια στον εαυτό μου. Στο πανεπιστήμιο είχαμε μια φράση: “Ολοκληρωμένο, όχι τέλειο”».

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