ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ:Τι έκαναν οι Ελληνικές ομάδες μπάσκετ

Μέσα από τα χέρια του έχασε τη νίκη στην 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup ο Κολοσσός. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ηττήθηκε από την τουρκική Εσενλέρ Εροκσπορ στο Φαληράκι της Ρόδου, παρότι βρισκόταν μπροστά με έξι πόντους, δύο λεπτά πριν από το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 29-29, 52-55, 69-71

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Άρης Λυκογιάννης): Γουίλις 14 (2), Καραμπέλας 15 (3), Μάντζον 9 (1), Τσιακμάς 2 (1), Άπσον 3, Καλαϊτζάκης, Καμπερίδης 8 (2), Χάρις 5 (1), Στίβενσον 4, Μπάρνετ 5 (1), Κρόιζερ 4

Δεν άντεξε ο Προμηθέας στο Σπλιτ





Ο Προμηθέας Πατρών έχασε 88-82 από τη Σπλιτ στην Κροατία στην 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και έπεσε στο 2-2 στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 38-40, 69-61, 88-82

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μιχάλης Μιχελάκος): Κόλμαν 8, Φόρεστερ 7, Παρασκευόπουλος 2, Δίπλαρος 13 (3), Καλαϊτζάκης 15 (1), Άρμς 11 (1), Γουίλιαμς 18 (5), Κάθμπερτσον 4, Κουλμπόκα 4 (1)

4/4 με επική ανατροπή η Μύκονος





Στη μεγαλύτερη ανατροπή της -έως τώρα- Ιστορίας της, η Μύκονος πέρασε από τη Λετονία με νίκη 90-88 επί τη Ρίγα και έκανε το «4 στα 4» στον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup. Μια επική βραδιά για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, που βρισκόταν πίσω στο σκορ με 83-70 στο 36΄ αλλά στα τελευταία τέσσερα λεπτά κατάφερε να «τρέξει» επί μέρους σκορ 20-5 και με το τρίποντο του Τζερμέιν Τζόουνς στα 20'' να διαμορφώσει το τελικό 88-90!

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 47-40, 72-58, 88-90

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 11, Άπλμπι 9 (1), Τσάιλντς 2, Καββαδάς 4, Σκουλίδας 9 (3), Πετανίδης, Τίγκας 3, Μάντζαρης 6 (2), Λαβ 19 (2), Χάρελ 11 (1), Κάντι 16 (4)

Λύγισε στην παράταση ο Ηρακλής

Σε ένα ματς με συγκλονιστικό φινάλε, ο Ηρακλής «λύγισε» στην παράταση και ηττήθηκε 101-100 από την Τάρτου στην Εσθονία. Σε ένα ντέρμπι από το πρώτο έως το 45ο λεπτό, το προβάδισμα εναλλασσόταν διαρκώς και η κανονική διάρκεια βρήκε τις δύο ομάδες να έχουν πετύχει από 89 πόντους.



Τα δεκάλεπτα: 24-22, 43-47, 71-69, 89-89 (κ.α.), 101-100





ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Κουκ 11, Μέλβιν 21 (3), Στάιλς 15 (2), Χόρτσλερ 15 (1), Ντιάρα 22 (1), Χάτσον 4, Σλαφτσάκης, Σύλλας 11 (1), Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος 1

Προελαύνει στο EuroCup ο Αρης

Ο Άρης… πάτησε το γκάζι στο τέλος και επικράτησε με 78-73 της Τσεντεβίτα στο Αλεξάνδρειο παραμένοντας αήττητος στο EuroCup μετά από πέντε αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 38-39, 57-57, 78-73

ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Ερλ 13 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 11 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 10 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Ντιμιτρίεβιτς 12 (4/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χατζηλάμπρου, Γιόβιτς, Μόργκαν 18 (3/4 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/7 βολές), Λιντέλ 11 (2/4 δίποντα, 7/9 βολές, 6 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπιρτς 1, Μοκόκα 11 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές)