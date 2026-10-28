Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών: Στο επίκεντρο η στρατηγική σχέση

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα Τετάρτη τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπάντρ Αμπντελατί.







Η συζήτηση των δύο υπουργών επικεντρώθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς αλλά και για θέματα του ΟΗΕ στο πλαίσιο της τρέχουσας προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ελλάδα.

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