ΤΕΤ.28 Οκτ 2026 20:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών: Στο επίκεντρο η στρατηγική σχέση

δφηρ
clock 22:14 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα Τετάρτη τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπάντρ Αμπντελατί.



Η συζήτηση των δύο υπουργών επικεντρώθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς αλλά και για θέματα του ΟΗΕ στο πλαίσιο της τρέχουσας προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

«Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία, για τους Έλληνες είναι το ΟΧΙ»: Το μήνυμα του πιλότου από το F-16 (βίντεο)

Νίκος Ανδρουλάκης: «Για εμάς, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια είναι οι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Γεραπετρίτης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis