Νίκος Ανδρουλάκης: «Για εμάς, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια είναι οι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης»

«Για εμάς, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια είναι οι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας, όπως είπε, στις δυνάμεις του αναθεωρητισμού και του σύγχρονου αυταρχισμού, στη δήλωση που έκανε μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Πριν από 86 χρόνια, το "ΟΧΙ" του ελληνικού λαού στον φασισμό και στις δυνάμεις του άξονα έστειλε ένα πανανθρώπινο μήνυμα ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας. Μήνυμα που δίνει δύναμη, συγκινεί και εμπνέει διαχρονικά όλον τον ελληνικό λαό. Ακριβώς με τις ίδιες αξίες, σήμερα απαντάμε στις δυνάμεις του αναθεωρητισμού ότι η εθνική μας κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο δεν μπαίνουν σε καμία διαπραγμάτευση. Αλλά και στις δυνάμεις του σύγχρονου αυταρχισμού ότι ο αγώνας για δημοκρατία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισχυρό κράτος δικαίου είναι καθημερινό μας καθήκον. Γιατί, για εμάς, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια είναι οι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

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