Θεσσαλονίκη: Εντυπωσίασε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση (βίντεο)

Τα βλέμματα μαγνήτισε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τα στρατιωτικά τμήματα και τα οχήματα να έχουν πάρει τις θέσεις τους στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στις θέσεις των επισήμων βρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.



Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μέσα αεράμυνας που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα».

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Ξεχωρίζουν τα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία περιλαμβάνουν εξοπλισμό εντοπισμού και ηλεκτρονικών παρεμβολών, καθώς και πυραυλικά συστήματα αναχαίτισης.

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Παράλληλα, στην παρέλαση παρουσιάζονται ομοιώματα πυραύλων, ώστε το κοινό να μπορεί να δει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, καθώς τα πραγματικά συστήματα μεταφέρονται σε ειδικά οχήματα.



Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκονται επίσης τα άρματα μάχης Leopard, μαζί με άλλα στρατιωτικά οχήματα και μέσα που συμμετέχουν στη φετινή παρέλαση.

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