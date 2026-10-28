ΤΕΤ.28 Οκτ 2026 13:48
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσίασε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση (βίντεο)

Παρέλαση Θεσσαλονίκη
clock 12:11 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τα βλέμματα μαγνήτισε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τα στρατιωτικά τμήματα και τα οχήματα να έχουν πάρει τις θέσεις τους στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στις θέσεις των επισήμων βρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μέσα αεράμυνας που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Παρέλαση Θεσσαλονίκης

Ξεχωρίζουν τα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία περιλαμβάνουν εξοπλισμό εντοπισμού και ηλεκτρονικών παρεμβολών, καθώς και πυραυλικά συστήματα αναχαίτισης.

Παρέλαση Θεσσαλονίκης





Παράλληλα, στην παρέλαση παρουσιάζονται ομοιώματα πυραύλων, ώστε το κοινό να μπορεί να δει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, καθώς τα πραγματικά συστήματα μεταφέρονται σε ειδικά οχήματα.

Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκονται επίσης τα άρματα μάχης Leopard, μαζί με άλλα στρατιωτικά οχήματα και μέσα που συμμετέχουν στη φετινή παρέλαση.

Παρέλαση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Απανωτά περιστατικά βίας προκαλούν ανησυχία στις γειτονιές

Ηράκλειο: Πως θα γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου - Η παρέλαση και η διαδρομή της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Θεσσαλονίκη 28 Οκτωβρίου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis