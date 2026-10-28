Η Μαίρη Σταυρακέλλη μιλά για το ατύχημα που είχε

Η Μαίρη Σταυρακέλλη είχε ένα σοβαρό ατύχημα, με αποτέλεσμα να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, όπως είχε αποκαλύψει με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ηθοποιός εξήγησε πως υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι, όταν σκόνταψε σε σπασμένο πεζοδρόμιο, ενώ πήγαινε για γύρισμα.

«Είναι τα πεζοδρόμια στους δήμους της Ελλάδας, βρε παιδιά, άθλια. Εγώ πήγαινα για γύρισμα και την “πάτησα”. Έπαθα μια αρκετά σοβαρή ζημιά. Ένα κάταγμα Jones μου είπαν. Είναι ένα σημείο που δεν αιματώνεται εν πάση περιπτώσει, σχεδόν στη μέση του πέλματος βρίσκεται και θέλει πάρα πολύ χρόνο. Γύρισε το πόδι μου σε αυτά τα σπασμένα πεζοδρόμια από τις ρίζες των δέντρων. Είναι η πέμπτη φορά που το παθαίνω, απλώς δεν είχα σπάσει το πόδι», είπε χαρακτηριστικά στο Happy Day.

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