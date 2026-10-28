EuroLeague: Δοκιμασία στην έδρα της Μπεσίκτας απόψε για τον Ολυμπιακό

Στην Τουρκία δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας την Τετάρτη (28/10, 19:30), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο ένα σημαντικό αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει στη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση, απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την έδρα του. Για την ομάδα του Πειραιά, ζητούμενο είναι βρει τις λύσεις στις σημαντικές απουσίες των Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Μοντέρο, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για τη νίκη.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής



Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Ντουμπάι – Παρί: 93-99

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ: 100-78

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα: 84-88

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: 80-75

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε: 86-78

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης: 86-106

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

19:30: Μπεσίκτας - Ολυμπιακός (NovaSports Prime)

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές (NovaSports 5)

21:00: Βιλερμπάν - Παρτίζαν (NovaSports 6)

21:30: Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις (NovaSports 3)

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