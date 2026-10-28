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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τροχαίο με πέντε τραυματίες - Βανάκι συγκρούστηκε με ΙΧ

ΕΚΑΒ βροχή
clock 08:27 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην έξοδο της Χερσονήσου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, βανάκι συγκρούστηκε με ΙΧ.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, το οποίο στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασαν τρία ασθενοφόρα, που παρέλαβαν συνολικά πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι στο βανάκι επέβαιναν τα μέλη μίας οικογένειας αλλά κανενός η ζωή δεν κινδυνεύει.

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Εκαβ Τροχαίο Ατύχημα
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