Ηράκλειο: Τροχαίο με πέντε τραυματίες - Βανάκι συγκρούστηκε με ΙΧ

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην έξοδο της Χερσονήσου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, βανάκι συγκρούστηκε με ΙΧ.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, το οποίο στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασαν τρία ασθενοφόρα, που παρέλαβαν συνολικά πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι στο βανάκι επέβαιναν τα μέλη μίας οικογένειας αλλά κανενός η ζωή δεν κινδυνεύει.

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