Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας, με «βραχιολάκι» ο υπαρχηγός

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, μετά την απολογία του για την υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης, ενώ το πρόσωπο που φέρεται ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Την ίδια ώρα, έξι κατηγορούμενοι αποχώρησαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια, με περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγγυήσεις που φτάνουν τις 6.000 ευρώ. Ο κύκλος των απολογιών δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ενώπιον του ανακριτή παραμένουν πέντε ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας, κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ φέρεται να δήλωσε ότι προτίθεται να ικανοποιήσει άμεσα τις οικονομικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να αναμένει την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Στο υπόμνημά του επιχείρησε, παράλληλα, να αντικρούσει την εικόνα της εγκληματικής οργάνωσης, επικαλούμενος το μέγεθος της επιχείρησης και τη συνεισφορά της στην οικονομία. «Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «κέρασμα», για το οποίο δήλωσε ότι γνώριζε πως υπήρχε παράνομη χρήση από καταστηματάρχες. Κατά τον ισχυρισμό του, το κοινό κέντρο παραγγελιών έδινε τη δυνατότητα ελέγχου των εσόδων, καθώς το ποσοστό που εισέπραττε η εταιρεία εξαρτιόταν από όσα δήλωνε κάθε κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης απέδωσε στους καταστηματάρχες την παράνομη χρήση της συγκεκριμένης πρακτικής.

« Ήμουν αντίθετος στο κέρασμα»

Η συνέχεια, ωστόσο, είχε τη δική της σημασία. Ο φερόμενος ως υπαρχηγός, ο οποίος απολογήθηκε μετά τον ιδιοκτήτη, υποστήριξε ότι είχε γνώση της διαδικασίας, αλλά είχε διατυπώσει την αντίθεσή του. «Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», ανέφερε.

Η θέση αυτή διαφοροποιείται από την παραδοχή του ιδιοκτήτη ότι γνώριζε την παράνομη χρήση του «κεράσματος», με τον στενό συνεργάτη του να επικαλείται ότι είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη πρακτική. Οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων αποτελούν πλέον μέρος των εξηγήσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

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Χθες, κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, δέκα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

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