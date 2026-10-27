Τραγωδία: Δασκάλα βούτηξε σε λίμνη να σώσει μαθητή και πνίγηκαν και οι δύο

Τραγική κατάληξη είχε σχολική εκδρομή στην Αϊόβα των ΗΠΑ, όταν μια 24χρονη δασκάλα έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει έναν 10χρονο μαθητή της που έπεσε σε λίμνη. Τα παιδιά που βρίσκονταν μαζί τους χρησιμοποίησαν το τηλέφωνο της εκπαιδευτικού για να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Χάνα Γιόργκενσεν, δασκάλα της πέμπτης τάξης στο δημοτικό σχολείο Μπόρλαγκ, είχε συνοδεύσει 14 μαθητές σε εκπαιδευτική εκδρομή στις 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολείο της Άγριας Φύσης». Η ομάδα επισκέφθηκε το πολιτειακό πάρκο της λίμνης ΜακΜπράιντ και, γύρω στο μεσημέρι, σταμάτησε για φαγητό κοντά στην όχθη, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζόνσον.

Εκείνη την ώρα, ο 10χρονος Άχμεντ Οσμάν γλίστρησε πάνω σε βράχια και έπεσε στη λίμνη. Η Γιόργκενσεν βούτηξε στο νερό για να προσπαθήσει να τον σώσει, ζητώντας από τους υπόλοιπους μαθητές να καλέσουν την αστυνομία. Ένα από τα παιδιά τηλεφώνησε στις αρχές, ενώ ένα άλλο αναζήτησε τη βοήθεια ενός περαστικού που βρισκόταν στην περιοχή, όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η Daily Mail.

Ο περαστικός έπεσε επίσης στο νερό για να βοηθήσει, αλλά δεν κατάφερε να τους σώσει.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο θυμάτων

Οι διασώστες ανέσυραν το σώμα της δασκάλας από τη λίμνη περίπου στις 12:43 το μεσημέρι. Η Γιόργκενσεν διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή. Το σώμα του Άχμεντ εντοπίστηκε το επόμενο απόγευμα. Οι αρχές είχαν διακόψει τις έρευνες το προηγούμενο βράδυ, όταν έπεσε το σκοτάδι.







Ο περαστικός και οι υπόλοιποι 13 μαθητές παρέμειναν στο σημείο. Στη συνέχεια, τα παιδιά τα συνόδευσαν πίσω στο σχολείο τους, όπου οι αρχές πήραν καταθέσεις από καθένα ξεχωριστά. Η έρευνα για το θανατηφόρο περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη.

«Πέθανε κάνοντας αυτό που αγαπούσε»

Σύμφωνα με το επικήδειο σημείωμα της οικογένειάς της, η Χάνα Γιόργκενσεν ονειρευόταν από μικρή να γίνει δασκάλα και έχασε τη ζωή της προστατεύοντας τους μαθητές της.







«Όσοι γνώριζαν τη Χάνα ήξεραν ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε αποφασίσει πως θα γινόταν εκπαιδευτικός», αναφέρεται στο σημείωμα. «Δεν χρειαζόταν να βρίσκεσαι σε μια σχολική αίθουσα για να μάθεις από τη Χάνα. Η επιθυμία της για όλους μας θα ήταν να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε την καλοσύνη και την αγάπη που εκείνη προσέφερε τόσο απλόχερα».

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου και ακολούθησε ιδιωτική τελετή στον τάφο, όπου η ίδια ενταφιάστηκε κοντά στον εκλιπόντα παππού της, σύμφωνα με τους οικείους της.







Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του Άχμεντ

Ο Άχμεντ Οσμάν είχε μεγαλώσει μέσα από τα προσχολικά και τα απογευματινά προγράμματα της κοινότητας Neighborhood Centers, στην οποία συμμετέχει η οικογένειά του. «Το προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί, οι φίλοι και οι γείτονες είχαν το προνόμιο να τον βλέπουν να μαθαίνει, να μεγαλώνει και να γίνεται μέρος της κοινότητάς μας», αναφέρεται σε έρανο που διοργανώθηκε για την οικογένειά του.

Ο πατέρας του παιδιού, Μοχάμεντ Οσμάν, θυμήθηκε ότι το πρωί της εκδρομής έβαλε κέικ στο τάπερ του γιου του. «Με κοίταξε και μου χαμογέλασε, γιατί ξέρει ότι γνωρίζω πόσο του αρέσει το κέικ», είπε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Αργότερα την ίδια ημέρα ενημερώθηκε ότι ο γιος του αγνοούταν, χωρίς αρχικά να φαντάζεται ότι είχε χαθεί μέσα στο νερό. Ο ίδιος και η σύζυγός του έσπευσαν στην περιοχή και περίμεναν για ώρες μέχρι να εντοπιστεί το παιδί.

«Είναι η πρώτη φορά που ένιωσα τέτοια θλίψη. Να βλέπεις το σώμα του γιου σου μπροστά σου, χωρίς να κινείται, χωρίς να μιλά», ανέφερε ο πατέρας.

Ο Μοχάμεντ Οσμάν χαρακτήρισε τη δασκάλα ηρωίδα, λέγοντας ότι «θυσιάστηκε για να σώσει τον γιο μου». Η ημερομηνία της κηδείας του 10χρονου δεν έχει γίνει γνωστή.

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