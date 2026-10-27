Επιστημονική έρευνα: Πώς ένα «παλιό» χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να επιφέρει άνοια

Αρκεί ένα και μοναδικό σοβαρό τραύμα στο κεφάλι για να οδηγήσει μερικούς ανθρώπους σε εγκεφαλική βλάβη και σε άνοια πολύ αργότερα -μετά από δεκαετίες-, ακόμη και αν ο ασθενής είχε προ πολλού θεραπευθεί πλήρως, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, με συμμετοχή ενός Ελληνα νευροεπιστήμονα της διασποράς.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντέιβιντ Σαρπ του Κολεγίου Imperial του Λονδίνου, χρησιμοποίησαν τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) για να μελετήσουν τον εγκέφαλο 21 ανδρών και γυναικών ηλικίας 29 έως 72 ετών, που είχαν υποστεί στο παρελθόν -πριν από 18 έως 51 χρόνια- κάποιο τραύμα στο κεφάλι λόγω ατυχήματος (τροχαίου, πτώσης κ.λπ.), αθλήματος (μποξ, ποδόσφαιρου κ.λπ.) ή βίαιης επίθεσης. Ο εγκέφαλός τους συγκρίθηκε με τον εγκέφαλο 11 ανθρώπων με παρόμοια δημογραφικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι δεν είχαν ιστορικό παρόμοιου τραυματισμού.

Τι έδειξε η μελέτη για όσους είχαν υποστεί χτύπημα στο κεφάλι

Διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα θύματα σοβαρού τραυματισμού (τα 15 από τα 21) είχαν πολύ υψηλότερα επίπεδα της τοξικής πρωτεΐνης «ταυ», η οποία αποτελεί δείκτη νευροεκφύλισης και πρόδρομο γνώρισμα της νόσου Αλτσχάιμερ ή άλλης μορφής άνοιας. Επίσης, οι άνθρωποι με παλαιό εγκεφαλικό τραύμα εμφάνισαν χειρότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και γνώσεων, πράγμα που δείχνει μια υποβάθμιση των εγκεφαλικών λειτουργιών τους.

«Ενα και μοναδικό -μέτριο έως σοβαρό- περιστατικό τραυματισμού μπορεί να πυροδοτήσει μια διαδικασία που οδηγεί σε χρόνια νευροεκφύλιση και άνοια», δήλωσε ο δρ Σαρπ.

Υπάρχει θεραπεία που να «πιάνει» το παλιό χτύπημα;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν θεραπείες για να αναστρέψουν την εκφύλιση του εγκεφάλου μετά από τραυματισμό. Ομως, είναι ελπιδοφόρο ότι οι επιστήμονες βρήκαν επίσης, σε μια ξεχωριστή μελέτη, ότι περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων που εμφανίζουν έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών τους μετά από παλαιό τραύμα, εμφανίζουν σημαντική βελτίωση αν πάρουν μεθυλφενιδάτη (πιο γνωστή εμπορικά ως Ritalin).

Αυτό έδειξε μια κλινική δοκιμή σε 40 ανθρώπους, από τους οποίους οι μισοί πήραν το εν λόγω φάρμακο και οι άλλοι μισοί ψευδοφάρμακο (πλασίμπο). Το φάρμακο είχε θετικό αποτέλεσμα κυρίως στα άτομα με ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ντοπαμίνης, ενός σημαντικού νευροδιαβιβαστή στον εγκέφαλο.

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