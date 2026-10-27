Υπόθεση Μαζωνάκη: Πώς έφτασαν οι αναισθητικές ουσίες στα χέρια της 56χρονης γιατρού

Τα δύο φιαλίδια με το αντίδοτο της μιδαζολάμης «μίλησαν» και αποκάλυψαν τη διαδρομή τους μέχρι το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από την έρευνα των Αρχών προκύπτει ότι τα αναισθητικά φάρμακα είχαν δοθεί από τη φαρμακευτική σε πολύ γνωστή κλινική της Αθήνας στην οποία εργαζόταν η αναισθησιολόγος που φαίνεται να έχει τις συνομιλίες με την κατηγορούμενη γιατρό.

«Έχουμε μία πιθανή υφαρπαγή του αντιδότου προκειμένου να υποβοηθήσει την γιατρό » όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία της 56χρονης γιατρού του Κολωνακίου με την 61χρονη αναισθησιολόγο που εργαζόταν στην κλινική, ώστε να προμηθεύεται ενδονοσοκομειακά σκευάσματα.

Η δράση της 61χρονης

Η 61χρονη αναισθησιολόγος με καταγωγή από τη Γεωργία εργάζεται πάνω από 10 χρόνια στη συγκεκριμένη κλινική. Συνεργαζόταν την τελευταία διετία και με τη γιατρό της Καρνεάδου και μάλιστα σε εκείνη τηλεφώνησαν τις δραματικές στιγμές για να ρωτήσουν αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη.

Η αναισθησιολόγος σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστηρίξει πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που την κάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου για να ρωτήσουν για αναισθητική ουσία. Κάτι που καταρρίπτεται από τα μηνύματα που αντάλλαζε η ίδια με την κατηγορούμενη γιατρό λίγες μέρες πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια υποστηρίζει πως όταν πήγαινε στο ιατρείο της Καρνεάδου κοίταζε να κάνει μόνο τη δουλειά της χωρίς να ρωτά, όπως λέει, για τα μηχανήματα που έβλεπε.

«Κάποιες φορές την βοηθούσα σε δύσκολες φλεβοκεντήσεις. Φαντάζομαι πως συνεργαζόταν και με άλλους καθώς εμείς δεν είχαμε αποκλειστική συνεργασία, γιατί δεν μπορούσα να πάω κάθε φορά που με καλούσε. Δεν ρώτησα ποτέ για το μηχάνημα inus και για τη λειτουργία του γιατί δεν με αφορούσε. Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτήν την τεχνολογία».

Δεν βρέθηκαν ουσίες από τις Αρχές

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις έρευνες που έκαναν οι Αρχές στο ιατρείο του Κολωνακίου δεν βρέθηκαν πουθενά μπουκαλάκια προποφόλης και μιδαζολάμης.

Όπως σημειώνεται, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η 56χρονη γιατρός να πρόλαβε να τα πετάξει. Υπενθυμίζεται ότι η γιατρός δεν συνόδευσε τον ασθενή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς», ενώ και οι υπάλληλοι του ιατρείου ανέφεραν ότι τους ζήτησε να καθαρίσουν το χώρο.

Ωστόσο, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου εντοπίστηκαν τα φιαλίδια του αντιδότου, κατασχέθηκαν και μαρτύρησαν τη διαδρομή τους από τη φαρμακοβιομηχανία, στη μεγάλη κλινική και από εκεί στο ιατρείο της 56χρονης.

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